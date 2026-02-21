Instagram執行長稱「社群不會產生臨床成癮」但存在問題性使用

Instagram執行長(左)到達洛杉磯法院的景象。 (美聯社)

Instagram執行長在18日的審判庭上，表示他不相信人們會對社群媒體 產生臨床意義上的成癮。

美聯社報導，元宇宙平台（Meta Platforms，也是臉書的母公司）旗下Instagram的負責人莫塞里（Adam Mosseri）在洛杉磯 一場具有里程碑意義的社群媒體訴訟案中作證時表示，他不同意人們會對社群媒體平台產生臨床成癮的說法。

成癮問題是此案的關鍵所在，原告試圖追究社群媒體公司對使用其平台的兒童所受傷害的責任。Meta Platforms和Google旗下的YouTube是此案的剩餘被告，TikTok和Snap已與原告達成和解。

洛杉磯這起案件的核心人物是一位僅以姓名首字母「KGM」指涉的20歲女性，她的訴訟結果可能決定未來數千起針對社群媒體公司的類似訴訟的走向。她和其他兩名原告被選中進行示範性審判，本質上是雙方的試金石，以檢驗他們的論點在陪審團面前的有效性。

自2018年起擔任Instagram負責人的莫塞里表示，區分臨床成癮和他所謂的「問題性使用」至關重要。然而，原告律師引用了莫塞里幾年前在一次播客採訪中的原話，當時他用「成癮」一詞來形容社群媒體的使用。但莫塞里澄清說，他當時可能只是「過於隨意」地使用了這個詞，就像多數人常常做的那樣。

莫塞里表示，他和同事們使用「問題性使用」一詞來指「某人花在Instagram上的時間超過了他們自己認為合適的程度，這種情況確實存在」。莫塞里說：「從長遠來看，做出一些雖然能讓我們獲利但卻損害人們福祉的決定，對公司來說並非好事。 」

莫塞里和原告律師拉尼爾（Mark Lanier）就Instagram上的美顏濾鏡（cosmetic filters）展開了長時間的辯論，這些濾鏡改變了人們的外貌，似乎在鼓勵整容手術。「我們力求盡可能安全，同時也盡可能減少審查，」莫塞里說。

在法庭上，一些曾因社群媒體問題而失去孩子的父母，在討論身體畸形恐懼症和美顏濾鏡時，情緒明顯激動。Meta公司於2025年1月關閉了所有第三方擴增實境濾鏡。18日法官在聽取了陳述後，提醒旁聽大眾不要對證詞表示同意或反對，並稱「表明立場是不恰當的」。