NBA全明星賽收視暴增86% 創近15年新高

記者王子涵／舊金山報導
全明星賽被夾在NBCUniversal冬奧兩大轉播時段之間播出，成功承接觀眾流量。（記者王子涵╱攝影）
根據收視統計平台Nielsen與Adobe Analytics串流數據的初步統計，上周日由NBC、Peacock及Telemundo同步播出的NBA全明星賽，跨平台共吸引880萬觀眾收看，創下自2011年TNT轉播以來最高紀錄。相較去年在TNT、TBS、TruTV與HBO Max合計僅472萬觀眾，今年收視暴增86%，顯示賽事吸引力明顯回溫。

今年是NBC自2002年以來首次轉播全明星賽。TNT在2003年至2025年間持有轉播權，但隨著本季新的媒體權利合約生效，聯盟正式回歸NBC。分析指出，從有線頻道轉至免費無線台，天然就擴大了潛在收視基礎，再加上Peacock串流與Telemundo西語播出，形成跨平台分眾覆蓋，對整體觀眾規模帶來明顯拉升。

賽制改革也是關鍵。今年全明星賽改採「美國隊vs世界隊」的概念，三支隊伍進行12分鐘循環賽，最後由兩支美國隊爭奪冠軍。近年全明星賽因對抗強度不足屢遭批評，此次新制被外界認為提升了比賽競爭性與節奏感。來自明尼蘇達灰狼隊的愛德華茲（Anthony Edwards）獲選全明星MVP，也為新世代球星加分。

此外，轉播時段安排也助攻收視。全明星賽被夾在NBC Universal冬奧兩大轉播時段之間播出，成功承接觀眾流量。周日冬奧「Milan Prime」與美國黃金時段合計吸引2660萬觀眾。

截至目前，本屆冬奧平均收視達2450萬人，10天中有9天突破2000萬，為近年冬奧最佳表現。Peacock已累積103億分鐘觀看時數，比歷屆冬奧串流總量高出49%。在高收視奧運氛圍下，全明星賽得以借勢吸納部分體育觀眾。

儘管需留意的是，過去15年間Nielsen統計方法多次調整，且早期賽事並無串流平台同步播出，直接橫向比較仍存在變數，但今年數字的年增幅度與平台覆蓋擴張，仍具有指標意義。

在NBA全明星品牌近年飽受質疑之際，NBA此次透過轉播升級與賽制翻新，成功扭轉頹勢。880萬的觀眾數字，既是收視回暖的信號，也為聯盟新媒體時代的商業布局提供一劑強心針。

NBA

