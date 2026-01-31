ACoM會議：加州「全民夢想」計畫 聚焦首購族

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
加州住房金融局計畫聚焦首購族。（AcoM提供）
加州住房金融局計畫聚焦首購族。（AcoM提供）

在房價高企、利率波動與住房負擔能力持續惡化的背景下，對許多首次踏入房市的加州居民而言，購屋夢似乎遙不可及。然而，加州住房金融局（California Housing Finance Agency， CalHFA）正透過「加州全民夢想共用增值貸款計畫」（California Dream For All Shared Appreciation Loan Program），為首購族提供實質支援，尤其鎖定長期資源不足的少數族裔與移民社區。

ACoM於1月29日舉行線上會議，主題為「讓夢想成真」，邀請CalHFA代表、房地產專業人士及計畫受益者，向社區詳細說明該項計畫內容與申請重點。參與的專家有加州住房金融局行銷與傳播部資訊官強森（Eric Johnson）、資深貸款顧問、加州住房金融局（CalHFA）計畫教育講師克拉克（Shonta Clark）、貸款專員伊梅爾達（Imelda）、加州住房金融局計畫分享者潘丁（Pending）、「全民夢想（Dream for All）」共用增值貸款計畫受益人史密斯（Tiffany Duvernay Smith）。

CalHFA 介紹，「全民夢想共用增值貸款計畫」是一項由州政府支持的首付補助方案，為符合資格的首購者提供可觀的無息貸款，用於支付房屋首付及部分成交費用。當屋主未來出售或再融資時，才需依房屋增值比例與州政府進行共用。2026年度的申請窗口將自2月24日開放至3月16日，預計協助約1500至2000戶家庭順利進入房市。

會議中，強森指出，該計畫的核心目標不僅是協助個人完成購屋，更希望打破世代之間的財富落差。「對許多移民與少數族裔家庭來說，擁有第一棟房子，往往就是累積世代財富的起點，這是一個改變人生的關鍵時刻。」

許多潛在買家其實具備穩定收入與良好信用，但往往因首付門檻過高而被迫退出市場。Dream For All計畫在實務上確實降低了進場難度，也讓買家在競爭激烈的市場中更具談判空間。

會議中亦邀請兩名近期成功透過該計畫購屋的受益者現身說法。潘丁表示，若沒有這項補助，短期內幾乎不可能在加州購屋。「這不只是一筆錢，而是一個讓我們敢於規劃未來、在社區紮根的機會。」

隨著申請日期逼近，CalHFA再次強調，「全民夢想」計畫並非一勞永逸的解方，但對許多家庭而言，卻是一扇難得的機會之窗。正如會議主題所言，對準備好的人來說，購屋夢想，確實有可能在此刻成真。

加州 貸款 移民

