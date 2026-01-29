我的頻道

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員愛買名單 咖啡、廚房紙上榜

記者龔玥╱聖荷西報導
Costco公布「會員最愛」商品清單。（Costco提供）
Costco近日公布最新線上熱銷與「會員最愛」（Member Favorites）商品清單，從咖啡、零食、紙品到營養補充品與家居用品，一次勾勒出會員近期的消費偏好，也反映南灣家庭在通膨壓力下，如何在實用與品質之間取得平衡。

在吃喝類商品中，Kirkland深焙咖啡K-Cup膠囊與Folgers Classic Roast研磨咖啡持續熱賣，成為不少家庭與辦公室的固定補給。一名購物的會員表示，家中咖啡消耗量大，「大包裝一次買齊，價格相對穩定，不用常跑超市。」Kirkland罐裝白肉長鰭鮪魚與28包裝Skinny Pop爆米花同樣名列前茅，主打方便儲存與相對健康的取向，深受家庭族群歡迎。

日用品依舊是好市多最穩定的銷售主力。Kirkland廚房紙巾與浴廁紙持續占據暢銷榜，12捲裝廚房紙巾與30捲裝衛生紙成為不少會員的「必買清單」。

一名媽媽受訪時直言：「這些東西用得快，買一次可以撐很久，單價算下來比較安心。」Charmin Ultra Strong衛生紙同步上榜，顯示消費者即使在民生必需品上，也不完全只看價格。

健康與營養類商品方面，高蛋白與營養補充品人氣明顯上升。Premier Protein 30克蛋白飲、Ensure營養補充飲及Vital Proteins膠原蛋白粉齊列會員最愛。

除了消耗品，耐用型家居商品同樣吸引目光。德國鋼鍛造刀具組、不鏽鋼六件式鍋具、五層收納架及旋轉單椅進入熱銷清單，顯示會員更傾向投資「用得久、不容易換」的商品。

此外，從平價日用品到La Mer經典乳霜、Cetaphil保濕乳液等保養品同時入榜，也顯示好市多商品結構愈發多元。整體來看，這份會員最愛清單不僅反映購物趨勢，也呈現南灣消費者在精打細算中，仍希望維持生活品質的消費心態。

咖啡 營養補充 好市多

