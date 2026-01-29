超級盃前夕 ICE部署李維體育場

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
聯邦移民執法行動可能於超級盃期間，在南灣地區加大力度。（聖塔克拉拉政府提供）
隨著超級盃將於2月8日在聖塔克拉拉市的李維體育場（Levi′s Stadium）舉行，聯邦移民執法行動可能在南灣地區加大力度，引發地方官員及社區居民的高度關注與不安。

多方消息指出，美國移民與海關執法局（ICE）預計將在超級盃期間於南灣地區部署大量執法人員。地方民選官員與社區組織紛紛表態，將密切關注並採取應對行動。

根據San José Spotlight的報導，國土安全部將一如既往與地方及聯邦合作夥伴合作，確保大型體育賽事期間的公共安全。

然而，聖荷西市第5選區市議員歐爾蒂斯（Peter Ortiz）表示，他已看到一份國土安全部內部備忘錄，內容指出ICE探員將於2月6日降落在位於山景城的莫菲特聯邦機場（Moffett Federal Airfield）。該機場為軍事用途機場。歐爾蒂斯指出，預計將有數十名ICE探員部署至李維體育場、停車場及周邊區域，這將成為總統川普推動大規模驅逐行動以來，聖塔克拉拉縣所見規模最大的一次ICE人員集中行動。

聖塔克拉拉縣議會主席李洲曉（Otto Lee）也對此表示高度關切。李洲曉在會議中說︰「如果任何人戴著面罩進入我們的縣、散播恐懼、違法或威脅居民安全，我們的警長與員警將依法逮捕他們。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）也在社群平台X上發文安撫民眾。

近年來，聖荷西市在應對ICE活動方面採取多項政策，包括禁止ICE在市內佩戴面罩、禁止使用市有土地作為執法集結點。然而，這些政策並不適用於李維體育場，因為該場館不屬於聖荷西市轄區或縣政府物業。

