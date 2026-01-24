披薩盒垃圾桶 北灘商場試點

試點計畫的兩個披薩盒垃圾箱和放置的地點 (舊金山市議員李爾德和Recology公司提供)

北灘區空披薩盒垃圾堆積造成的問題久久沒有解決方案，舊金山 市政府現為披薩盒設計特別的垃圾桶 。

舊金山紀事報報導，一個幾何問題一直困擾著北灘：如何將一個正方形盒子放進圓形的垃圾桶？北灘鄰里協會主席赫爾辛（Blair Helsing）多年來一直呼籲解決「披薩盒問題」。當遊客和居民從當地知名的披薩店訂購外帶時，他們的垃圾卻無處可去。大號方形披薩盒無法整齊地放入圓柱形的公共垃圾桶，而且厚紙板體積還會堵塞其他垃圾的投放，導致垃圾桶溢出。

疫情 過後，隨著更多遊客和狂歡者重返北灘，這個問題變得更加嚴重了。「金童披薩店（Golden Boy）、東尼披薩店（Tony's）以及其他披薩店都在不停地出披薩，」赫爾辛說。

一個可能的解決方案終於近在眼前。市議員李爾德（Danny Sauter）正與市公共工程部和垃圾處理公司Recology合作，安裝兩個專為披薩盒設計的垃圾桶。根據李爾德辦公室提供的視效圖，這些垃圾桶上裝飾著北灘著名地標的鮮豔插圖和一個空披薩盒。這些設計出自舊金山壁畫家兼插畫家諾里斯（Sirron Norris）之手。黃色箭頭指向一個狹窄的水平投入口，披薩盒應該從那裡放進去。

李爾德在宣布該計劃時表示：「我們希望讓人們更容易做出正確的選擇。當人們吃完披薩並想妥善處理披薩盒時，現在他們就有了合適的處理地點。」23日，兩個新垃圾箱被放置在北灘商業走廊中心的華盛頓廣場，作為試點計劃的一部分。

公共工程部主任蕭特（Carla Short）稱讚該試點計畫是「跳出固有思維模式，重新思考無處不在的披薩盒」的成果。「很高興看到北灘的人們享用美味的披薩，這將使他們更容易丟棄空的外賣容器，而不會亂扔垃圾。」據李爾德辦公室稱，Recology公司出資製造了這些箱子，市政府將負責安裝和維護。