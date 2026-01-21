「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館

我的頻道

沙加緬度訊
加州州立鐵道博物館文化交流活動，多家機構攜手推動原創劇「沉默的道釘」。(陳建萍提供)
一場具有重要歷史與文化意義的活動於日前在加州州立鐵路博物館（CSRM）舉行。為推廣並宣傳原創劇「沉默的道釘」（The Silent Spikes），華藝表演藝術中心聯合中美鐵路文化友好協會（UVRFA）、亞太公共事務聯盟(APAPA)、1882 基金會及舊金山藝術協會（CAASF）共同主辦。

加州州立鐵路博物館館長史密斯(Ty Smith)表示，太平洋鐵路的建成離不開華工群體的卓越貢獻，這段歷史值得被持續講述、深入研究並廣泛傳播。

華藝表演藝術中心理事長陳建萍表示，自創作以來，「沉默的道釘」始終得到社會各界的鼓勵與支持，這份持續的關注與信任，是劇目不斷打磨、穩定推進的重要動力。

陳建萍代表青山基金會與木木基金會，向加州州立鐵路博物館捐贈一萬美元，用於支持博物館在歷史保護、學術研究及公共教育領域的持續發展。

她特別向加州州立鐵路博物館、中美鐵路友好協會、APAPA、1882 基金會及舊金山藝術協會等組織。她指出，正是多方通力合作，才使本次文化紀念活動得以圓滿呈現。

青山基金會讚揚加州州立鐵路博物館多年來在社會歷史傳承方面，尤其是在鐵路史與移民史研究與展示領域所作出的卓越貢獻，並向博物館捐贈了一件當年鐵路工人使用過的銅器。

加州州立鐵路博物館董事會成員 David Yee 回顧了祖先參與修建美國橫貫大陸鐵路的家族歷史，並分享了這段歷史對亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）的現實啟發。 他也提及其家族在博物館創立、「金釘」歷史敘事及百年紀念活動中的參與，強調華裔先驅者在加州歷史與文化發展中的深遠影響，以及這一不可替代的歷史遺產。

APAPA 副主席楊芳莘高度評價原創劇「沉默的道釘」的歷史價值與現實意義，並表示將全力支持該劇的推廣與演出，堅信該作品將對青年一代產生深遠而持久的教育影響。

活動中並播放了「沉默的道釘」原創視頻音樂，獲得一致好評。

陳建萍表示，希望「沉默的道釘」能成為連結歷史與當下的重要文化橋樑，讓更多公眾走近並理解華人鐵路工人的真實經歷，銘記他們為美國鐵路建設和社會發展作出的巨大貢獻，並將這種精神持續傳承下去。

