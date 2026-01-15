棄養犬隻激增 聖荷西動物收容所籲民眾領養

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
聖荷西動物照護與服務中心等待領養的流浪犬。（聖荷西動物照護與服務中心官網）
南灣聖荷西動物照護與服務中心（San Jose Animal Care and Services）近日因有人大量棄養寵物，犬隻收容量急速攀升，收容所目前已全面爆滿，工作人員正緊急調整安置方式，並呼籲民眾領養或暫時協助安置流浪犬。

根據Nbc Bayarea的報導，收容所副主任懷利（Monica Wylie）表示，近期棄養情況明顯增加，僅上周就有一天單日接收40隻犬隻。目前中心內約有192隻狗等待領養，收容量自去年12月起持續攀升，並在新年後進一步惡化。

由於空間不足，收容所已將部分體型較小的犬隻安排在同一籠舍，以騰出更多空間應對持續湧入的動物。對此，曾在該中心擔任動物照護員的法羅（Courtney Farrow）擔憂混合收容可能增加疾病傳播風險，包括癬菌感染或犬小病毒等，在高密度環境中尤其容易擴散。

懷利表示，儘管目前超出收容量，工作人員仍竭盡所能維持動物健康與心理穩定，並加強清潔與觀察流程，同時積極聯繫寄養家庭及動物救援團體，希望協助分流部分犬隻。她坦言，其他地區的動物收容所同樣面臨滿載問題，支援空間有限。

她指出，聖荷西動物照護與服務中心堅持不以安樂死作為騰出空間的手段，「我們不會為了騰出空間而處置動物生命。」

目前收容所已向欲送交流浪犬的民眾呼籲，若條件允許，請暫時在家中照顧犬隻，以減輕中心壓力。同時，為鼓勵更多人領養，收容所正推出「自訂領養費用（Name Your Price）」活動，民眾可自行決定領養金額，將毛孩帶回家。

收容所表示，領養、寄養或轉介救援組織，都是當前協助緩解收容危機的重要方式，也呼籲社區共同伸出援手，幫助這些等待新家的犬隻。

