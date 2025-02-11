我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭關稅大棒 就任3周打擊超上任期 全球影響一次看

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

FIFA世界盃啟動500天倒數計時

記者徐蓓蓓/聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026 FIFA世界盃正式進入500天倒數計時。（灣區主辦委員會提供）
2026 FIFA世界盃正式進入500天倒數計時。（灣區主辦委員會提供）

灣區主辦委員會近日宣布，舊金山灣區作為主場之一的2026 FIFA世界盃正式進入500天倒數計時。本屆世界盃將於2026年6月11日在墨西哥城開賽，加拿大、墨西哥和美國將共同作為東道主引來48只決賽參賽隊伍。這也是世界盃首次由三國承辦。

包括灣區城市在內的16個主辦城市將迎來104場比賽和超過500萬球迷。此外全世界還會有60億人觀看這一39天的體育盛事。

幾個月內，非洲、亞洲、歐洲、北美、中美洲和加勒比地區、大洋洲以及南美洲將通過資格賽來決出決賽隊伍。球場之外，還有揭曉主辦城市海報，開售球票，小組抽籤等精彩活動。

雖然要等到2026年6月球迷們才會湧入主辦城市，但相關主辦城市的宣傳片計畫早已經開始。

從2024年4月到8月間，國際足總就邀請世界一流的攝影團隊拍攝每一個主辦城市的地標和日常生活，製作成一隻不到2分鐘長的短片「還有500天！」目前可以在國際足總的youtube頻道上欣賞到完整的影片。

影片在帶有激動心跳聲的背景音樂中，不斷切換各個主辦城市的場景，加州的棕熊、金門大橋、李維體育場、好萊塢標誌、洛杉磯威尼斯海灘的極限滑板等經典地標都有出現。

對於打算觀看比賽的億萬球迷來說，世界盃不僅是欣賞頂級足球賽事的機會，也是了解各國不同的風土人情、歷史文化的絕妙機會。

世界盃 灣區 墨西哥

上一則

共和黨主席派特森：關稅也是川普談判的一種手段

下一則

林肯高中女子橄欖隊奪冠 市議員殷嘉立祝賀

延伸閱讀

超級盃周末 灣區運動酒吧爆滿 華人組團觀賽

超級盃周末 灣區運動酒吧爆滿 華人組團觀賽
灣區李維球場主辦下屆超級盃 攜手Meta造勢

灣區李維球場主辦下屆超級盃 攜手Meta造勢
與谷歌AI合作 北加生蠔農場登上超級盃廣告

與谷歌AI合作 北加生蠔農場登上超級盃廣告
灣區餐館業主 被告竊取前雇主機密

灣區餐館業主 被告竊取前雇主機密
灣區租金飆新高 舊金山雖漲4.9% 但未回復疫前水準

灣區租金飆新高 舊金山雖漲4.9% 但未回復疫前水準

熱門新聞

來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則