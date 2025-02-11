FIFA世界盃啟動500天倒數計時

2026 FIFA世界盃正式進入500天倒數計時。（灣區主辦委員會提供）

灣區 主辦委員會近日宣布，舊金山灣區作為主場之一的2026 FIFA世界盃 正式進入500天倒數計時。本屆世界盃將於2026年6月11日在墨西哥 城開賽，加拿大、墨西哥和美國將共同作為東道主引來48只決賽參賽隊伍。這也是世界盃首次由三國承辦。

包括灣區城市在內的16個主辦城市將迎來104場比賽和超過500萬球迷。此外全世界還會有60億人觀看這一39天的體育盛事。

幾個月內，非洲、亞洲、歐洲、北美、中美洲和加勒比地區、大洋洲以及南美洲將通過資格賽來決出決賽隊伍。球場之外，還有揭曉主辦城市海報，開售球票，小組抽籤等精彩活動。

雖然要等到2026年6月球迷們才會湧入主辦城市，但相關主辦城市的宣傳片計畫早已經開始。

從2024年4月到8月間，國際足總就邀請世界一流的攝影團隊拍攝每一個主辦城市的地標和日常生活，製作成一隻不到2分鐘長的短片「還有500天！」目前可以在國際足總的youtube頻道上欣賞到完整的影片。

影片在帶有激動心跳聲的背景音樂中，不斷切換各個主辦城市的場景，加州的棕熊、金門大橋、李維體育場、好萊塢標誌、洛杉磯威尼斯海灘的極限滑板等經典地標都有出現。

對於打算觀看比賽的億萬球迷來說，世界盃不僅是欣賞頂級足球賽事的機會，也是了解各國不同的風土人情、歷史文化的絕妙機會。