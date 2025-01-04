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李維體育場安保升級 專家、觀眾獻策

記者龔玥／聖荷西報導
李維球場2026年將舉辦多項重要賽事，安全問題引人關注。（聖塔克拉拉政府提供）
李維球場2026年將舉辦多項重要賽事，安全問題引人關注。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市的李維體育場（Levi's Stadium）2026年將承辦多個大型比賽，包括國際足聯男子世界盃比賽（FIFA Men′s World Cup）和美式足球超級盃Super Bowl LX 。最近發生在新奧爾良市的恐怖襲擊，為這些未來的賽事敲響警鐘。在本月6日即將舉辦的Super Bowl LX相關會議中，將會涉及該話題。

新奧爾良新年當天發生的一起致命車輛襲擊事件震驚全美，事件造成十餘人死亡，數十人受傷。這起悲劇也引發了對大型公共活動安保措施的廣泛關注，尤其是對於即將在聖克拉拉李維斯體育場舉辦的2026年多項賽事而言，安全問題更值得關注。

對此，NBC Bay Area電視台採訪了聖荷西前警官萊寧格（Michael Leininger），他認為，這起襲擊事件是一個悲痛的提醒，各地大型活動的組織者必須重新評估安保計畫。他指出，這次事件暴露了防護柱、車輛阻擋裝置等硬體措施的不足，並對現有安保漏洞提出警告。

萊寧格表示：「在這次襲擊中，嫌疑人成功拖走了現場警車並繼續實施暴行。這樣的情況完全可以通過更完善的安保措施加以避免。」他說，加強關鍵區域的物理障礙，如安裝防護柱和部署重型阻擋裝置，可以有效防止類似事件的發生。

這次襲擊的一個顯著問題是其發生場所為開放的公共區域。開放活動難以完全限制人流和車輛。許多職業體育場館通過金屬探測器、門票驗證等措施，極大地減少了威脅。但開放場所的安保需要更多創新和投入。

他以李維體育場為例，強調灣區在舉辦大型活動時的安保模式。他建議觀眾除了享受活動，也要主動評估現場的安全環境：「花幾秒鐘問問自己，『如果發生突發情況，我怎麼撤離？』」萊寧格指出，這類事件背後還涉及心理健康等深層次問題，需要全社會的共同關注。同時，他對全國範圍內的大型活動提出了更高的安保要求，並建議各地社區與執法部門密切合作，確保安保計畫不僅覆蓋傳統威脅，還要預防新型安全隱患。

有經驗的觀眾建議，選擇座位時可以挑選離逃生通道比較近的位置。（受訪者提供）
有經驗的觀眾建議，選擇座位時可以挑選離逃生通道比較近的位置。（受訪者提供）

本報記者採訪了很喜歡看體育比賽和演唱會的Jessica。她總結出了普通觀眾保證自身安全的一套方法，首先要遠離可疑車輛和無人看管的包裹。在選擇停車位置時，她優先考慮把車頭指向方便快速撤離的方向，以便在發生危險時能更快地離開現場。此外，掌握基本的急救技巧，如止血和心肺復甦等，在關鍵時刻可能挽救生命。到達場館後，先熟悉逃生通道和緊急出口，以便在緊急情況下爭取寶貴時間，為自身安全增加保障。

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