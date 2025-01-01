羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例

舊金山市長當選人羅偉選擇在華埠舉辦就職慶祝晚宴，顯示出他對亞裔社區的重視。（美聯社）

舊金山 市長當選人羅偉（Daniel Lurie）計畫在其就職首日出席華埠 慶祝活動，以表達他對舊金山華裔社區日益增長的政治影響力以及泛亞裔 團結的重視。

美化華埠行動委員會（BeChinatown）創辦人，也是華埠夜市舉辦人勞微笑 （Lily Lo）說：「我們很榮幸市長當選人羅偉選擇在就職日當天在華埠舉行慶祝活動，這是歷任市長中首例。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，羅偉1月8日上午將在市政廳宣誓就職。晚間會前往華埠的康年海鮮酒家（Far East Cafe）參加為他舉辦的慶祝晚宴。同時，他的就職委員會還將在Sacramento Street和Jackson Street之間的都板街上舉辦夜市和社區慶祝活動。

根據紀事報報導，此次晚宴是由華埠八個組織共同主辦，包括歷史悠久的中華會館（Chinese Consolidated Benevolent Association）、一個可追溯至19世紀末的移民聯盟和多個為因應新冠疫情問題成立的亞太裔活動團體，例如2021年成立的Asians are Strong。

密切關注亞裔政治的前舊金山市府官員李比爾（Bill Lee，音譯）說：「舉辦這場慶祝活動不僅對華埠具有象徵意義，更是為了團結這座城市的所有亞裔，讓我們成為一個整體共同努力、相互激勵。」

李比爾稱，羅偉選擇在華埠舉辦就職慶祝晚宴，是為了明確表達將致力為舊金山亞裔社區爭取權利。

晚宴共同主席暨非營利組織Stand With Asians共同創辦人楊馬克（Mark Young，音譯）表示，這次由眾多不同團體聯合舉行的活動，是一項「歷史性的團結表現」。他說：「華裔和亞太裔社區在這次市長選舉中扮演了關鍵角色，市長當選人羅偉希望藉此機會向華裔和亞太裔選民表示感謝。」

紀事報表示，在舊金山2024年市長選舉中，候選人們無不使出渾身解數爭取亞裔選民的支持，因為這個舊金山最大的非白人族裔群體，近年來在地方選舉中都展現出決定性作用。紀事報一項分析顯示，羅偉此次選舉在亞裔人口占多數的選區中，獲得三成選民列為第一選擇。

羅偉就職慶祝活動之一的夜市將開放公眾參加，時間是8日下午5時30分到晚上9時。