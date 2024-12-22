我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

鈴兒響叮噹 屋崙華埠首辦聖誕頌歌活動

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也帶來人流，鼓勵消費。（記者劉先進╱攝影）
屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也帶來人流，鼓勵消費。（記者劉先進╱攝影）

「鈴兒響叮噹，鈴兒響叮噹，雪地裡乘坐雪橇。我們期待一整年的冬天明媚晴朗，在美麗的白色閃閃發光的世界裡，孩子們的夢想成真。」屋崙華埠史上首次聖誕頌歌（Christmas caroling）活動21日舉行。

活動由屋崙華埠獅子會主辦，東灣台山同鄉會等協辦。在富興廣場9街入口，唱詩班的歌唱，引得路人不斷駐足。華埠獅子會主席莊錦鎮（Stewart Chen）戴著帽子，身穿聖誕老人的傳統紅色服裝，一路搖著鈴鐺，給華埠商戶和機構送祝福。隨行的還有民眾扮演麋鹿，馬等動物，充滿節日的輕鬆和愉悅。

莊錦鎮在建東銀行打趣說，「這首聖誕歌練習了一會，如果唱得不太好，不要給禮物。」他隨後拿著金色的袋子，送上小禮品，銀行則回贈兩盒巧克力。在非營利機構美國華裔精神健康聯盟（MHACC）的華埠辦公室，執行長彭一玲（Elaine Peng）回贈年曆，並鼓勵有需求華人朋友致電心理暖線1 (800) 881-8502。

莊錦鎮表示，這是華埠歷史上首次舉辦聖誕頌歌活動，一行人走訪十幾家華埠商戶和機構，希望活躍華埠的節日氣氛，帶來人流，鼓勵更多人到華埠消費，「走在路上，好幾個人握著我的手說，第一次看到聖誕頌歌，覺得華埠安全乾淨，敢出來購物了。」

隨行的還有屋崙華埠轄區新上任的巡官(lieutenant)伍斯特（Curtis Worcester）及轄區包含華埠隊長穆尼茲（Robert Muniz）。穆尼茲對本報表示，雖然市府因巨大的財政赤字，決定削減警局加班費用，但目前來說，在華埠部署的警力還沒有變化。某個時間段，至少兩人負責華埠，其中一個是華埠和市中心區域的專職警員，另一個是巡警，「現在不知道未來會如何變化，預算改變會給決策負責人帶來天戰，但警局的承諾不會變，盡可能的轉移資源，保護華埠社區安全。」

屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也希望帶來...
屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也希望帶來人流，鼓勵消費。（記者劉先進╱攝影）
屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也希望帶來...
屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也希望帶來人流，鼓勵消費。（記者劉先進╱攝影）

華埠 屋崙 預算

上一則

川普關稅戰 矽谷科技業提前備貨 童子賢：全球尋新秩序

下一則

歡慶聖誕節 金山3大裝飾地點必訪 看80呎巨型聖誕樹

延伸閱讀

鈴兒響叮噹祝夢想成真 屋崙華埠首辦聖誕頌歌活動

鈴兒響叮噹祝夢想成真 屋崙華埠首辦聖誕頌歌活動
歡慶聖誕年終佳節 四季酒業茅台品鑒

歡慶聖誕年終佳節 四季酒業茅台品鑒
加拿大KFC炸雞桶蓋變黑膠唱片播聖誕曲 油炸聲當配樂

加拿大KFC炸雞桶蓋變黑膠唱片播聖誕曲 油炸聲當配樂
堵車費訴訟聯邦法官開審 華人原告庭外示威

堵車費訴訟聯邦法官開審 華人原告庭外示威
洛杉磯華埠小姐選美佳麗亮相 下月19日決賽

洛杉磯華埠小姐選美佳麗亮相 下月19日決賽

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
密爾比達一處公寓發現四名家庭成員死亡。（Facebook圖片）

密爾比達公寓發現四名家庭成員死亡

2024-12-19 22:54

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切