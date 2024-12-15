北加好市多高郵鴨蛋 華人搶翻天

高郵鴨蛋之所以有名，是因為高郵的「麻鴨」，是全中國三大名鴨之首，享譽海內外，具有千年飼養歷史。（受訪者提供）

北加 州好市多 （Costco）日前架上出現了一盒12粒、5.99美元的「高郵鴨蛋」，引起一陣華人搶購旋風。不少華人大讚高郵鴨蛋不僅比一般鴨蛋好吃、美味，且價格也比華人超市 便宜。市場初估，這波鴨蛋銷售量至少40萬顆，若再加上後續陸續到港的鴨蛋，美國北加的好市多這陣子至少賣出上百萬顆的高郵鴨蛋，鴨蛋風潮席捲市場。

台灣人可能不知道高郵鴨蛋的盛名，但中國大陸籍在美華人無人不知無人不曉高郵鴨蛋的美味。當初北加好市多上架高郵鴨蛋時，也是先從華人社群間傳播開來，許多人一回報哪間好市多上架高郵鴨蛋了，大概不到一小時就全部清空，可見高郵鴨蛋的魅力。

高郵位於中國大陸江蘇省，一直以來都是鴨蛋最負盛名的生產地。不過令人意外的是，將高郵鴨蛋引進美國的，卻是來自台灣的食品公司Pistis世界廚房。Pistis世界廚房創辦人杜海倫說， 當初會引進高郵鴨蛋到美國，全是「因緣際會」。

杜海倫從事食品代理工作約20年，這20年來代理引進各種美食到美國，2008年左右也曾代理過台灣乾麵、三合一咖啡以及零食。她說，當時的美西尤其是北加，還沒有像現在有這麼多華人移民，美國主流社會也不熟悉亞洲食品，產品銷售狀況不同，曾遇過滯銷，讓她一路走來跌跌撞撞。

直到近幾年加州的亞裔、華人新移民增加，美食樣式也愈來愈多，她同時代理台灣的燒賣、包子到日本好市多，於此同時，也與北加好市多採購愈來愈熟，了解北加銷售市場狀況。她說，有一天採購突然問她有沒有推薦鴨蛋，因為採購自己也想吃到好吃的鴨蛋。就這麼一句話，打開了高郵鴨蛋進軍美國好市多的市場。

杜海倫說，她自己也喜歡吃美食，但從來沒有留意過鴨蛋，為了採購這句話開始絞盡腦汁，某天剛好遇到小孩的同學家長，家長是中國大陸裔的，一聊到鴨蛋立刻推薦高郵鴨蛋，這也讓她決定親自去江蘇高郵看看何謂高郵鴨蛋。

為了鴨蛋，她親自到江蘇高郵好幾趟。高郵鴨蛋之所以有名，是因為高郵的「麻鴨」，是全中國三大名鴨之首，享譽海內外，具有千年飼養歷史，不僅個頭大、毛皮緊、潛水深、覓食力強也多食魚蝦，加上江蘇高郵的湖、河魚、蝦、螺絲、蚌、蜆、水藻等水生動植物資源豐富，也因此麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。

鴨蛋膽固醇含量是常見蛋類中最低的，並含有相當高的卵磷脂，以及維生素A、維生素B2、維生素B1、維生素D、鈣、鉀、鐵、磷等營養物質，含有比雞蛋更高比率的Omega-3脂肪酸，健康美味且擁有營養價值，適量食用對健康有益，一直都是華人喜愛的食品。現在也有不少美國主流餐飲會加入鴨蛋佐料，就像是起士、魚子醬等餐前酒小菜。

不過要進口鴨蛋到美國卻不是這麼容易。杜海倫說，她從沒想過蛋品進口的法規居然比一般食品還要難這麼多，簡直就是「大魔王」，不僅要符合美國食品藥物管理局（FDA）食品法規外，還有美國農業部（USDA）檢驗，以及美國動保法規定。

另外就是Costco自己對產品的要求也比一般通路商來得高，她為了讓鴨蛋符合所有法規，將鴨蛋都帶回台灣做所有的SGS台灣檢驗科技及重金屬檢驗，經過層層把關，從企畫到順利進口的時間長達一年半，高郵鴨蛋才出現在大家面前。

更沒想到的是，鴨蛋進口到美國，關稅居然高達25%，也讓杜海倫大嘆，沒想到賣鴨蛋這麼不容易。不過辛苦換來了美好的成果，11月鴨蛋才剛上架北加好市多，第一時間就獲得華人的正面迴響和搶購，許多人開始在社群放照片、寫文章，也有南加華人看到社群討論，為了鴨蛋特地開車到北加一口氣買十盒鴨蛋，可見鴨蛋的魅力。

杜海倫說，第一批100個棧板在幾天內全數賣光，高郵鴨蛋之後還會再陸陸續續到港，初期先以北加的好市多為主，Pistis團隊將全力加快腳步，讓這款物美價廉的家鄉美味、承載千年中華工藝的經典美食，在美國各地飄香，讓更多人品嚐到這份獨特的滋味。

Pistis世界廚房不僅有高郵鴨蛋，現在也有泰式白蝦南薑椰奶湯、提拉米蘇義式冰淇淋、泰式波羅蜜咖哩佐香米、泰式咖哩金三角、泰式炒河粉等美食商品。杜海倫說，她創業的初衷就是要將世界各地的經典道地美食推廣給更多人品嚐，無論是引進各國美食到台灣，還是將亞洲美食推向美國及日本的主流市場。

她始終堅持從世界各地發掘優質的道地美食，對產地保持開放態度，並以最嚴格的食品安全標準進行檢驗，層層把關，確保每件商品的品質與安全，致力於將全球美味帶到消費者的餐桌。