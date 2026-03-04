我的頻道

在Kalshi押注伊朗最高領袖喪命的賭客贏5400萬卻拿不到錢

赫塞斯：美國取得決定性勝利 伊朗完了…今日5件事

紐約婚紗設計師雪雕創作 800萬網友爭睹

編譯陳韻涵／綜合報導
婚紗。示意圖。路透

紐約曼哈頓婚紗設計師柯蕾特‧康姆(Colette Komm)2月24日在中央公園以積雪雕出一座栩栩如生、穿著白紗的假人模型(mannequin)。作品在社群媒體暴紅後，不僅累積近800萬次觀看，更吸引大批民眾專程到場朝聖，親眼見證雪雕魅力。

紐約郵報報導，住在上西城(Upper West Side)的康姆2月24日下午帶著兩把鋸齒麵包刀前往中央公園，花費3小時45分完成名為「Snowmannequin」的雪雕作品。

康姆表示，創作期間現場一度聚集圍觀人群，「彷彿有啦啦隊在為我助威，大家為我鼓掌，感覺真的很棒」。

她說：「大家很感謝我創作能為城市帶來喜悅的作品。」

康姆解釋，雪雕假人模型創作前，必須徒手堆出巨大的雪堆；下雪隔天，雪質鬆軟，容易滾成雪球，但經過融化、結凍循環後，便難以塑型。

她說：「我真的只能用手，一塊塊把雪撿起來堆起來，雪堆變大後，還得整個人抱住它，把雪壓緊、壓實。」

翌日清晨，康姆重返位於中央公園畢士大噴泉(Bethesda Fountain)附近的作品現場，細緻雕刻裙擺。

不久後，她發現有人在雪雕模型的頸部放上一顆大雪球當作頭顱。她說：「這顆大雪球看起來像奇形怪狀的頭。」

康姆隨後親手移除這顆雪球，解釋「因為這是服裝模型，本來就沒有頭」。

康姆拍攝創作過程與成果的影片在短影音社群平台Instagram與中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」上瘋傳，另有至少50人在場圍觀。

康姆回憶，有一名女子驚呼，「天啊！我從96街進入公園，並在公園裡尋覓多時才終於找到它」。

康姆直播雕刻裙擺的過程時，有750人同步在線收看。

創作期間一度引起警方關切，她坦言看到警車時一度緊張，「我心想，糟了，警察來了，而我手上拿著這些長刀」。

沒想到，警員也是看到社群影片而來，並說：「我一定要親眼看看」。

