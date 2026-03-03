米開朗基羅懷恨創作的素描 拍出2720萬元天價

在梵蒂岡城，西斯汀教堂內的米開朗基羅《最後的審判》壁畫在進行特別維護。歐新社

「文藝復興藝術三傑」之一米開朗基羅（Michelangelo）一幅5英寸乘4英寸、描繪女性腳部特寫的素描，在日前拍出2720萬元天價，遠超出事前預估的150至200萬元。

專家認為該素描為梵蒂岡西斯汀教堂穹頂畫中「利比亞女先知」（The Libyan Sibyl）的草稿，她的形象由米開朗基羅於1508至1512年間繪製而成，他透過一系列素描勾勒整體構圖與細節，此類草稿現存僅約50幅。

網路媒體The Conservation報導，這場拍賣的精彩處不僅是驚人的成交價，這幅由私人收藏數世紀的素描，是藏家主動寄送照片至佳士得拍賣公司才得以重見天日，專家隨即辨識出這是現存極少數的西斯汀壁畫草稿之一。

藝術史學者豪斯（Anna Swartwood House）表示，她對這場拍賣的關注焦點不在於成交金額，而是它喚醒世人米開朗基羅畢生對素描的傾力投入，相較於繪畫，他更重視這一藝術形式。

「不是我的藝術（Not my art）」

藝術史學家透過米開朗基羅生前的書信詩作，以及摯友為他所寫的兩部傳記，得以深入了解這位大師。

1506年，教宗儒略二世（Julius II）中止了米開朗基羅為聖彼得大教堂陵墓創作雕塑的委託，將這筆資金轉投入大殿的整修工程。米開朗基羅憤而關閉工作室，令助手變賣所有器具、丟棄90車大理石，滿懷憎惡地離開羅馬。

1508年，儒略二世與阿利多西（Francesco Alidosi）樞機主教以500金幣及西斯汀教堂壁畫合約，成功將米開朗基羅召回羅馬。儘管接受委託，這位藝術家仍不斷抱怨新任務。他寫信給父親稱，繪畫並非他的專長，更向教宗直言繪畫「不是我的藝術」。

雕塑，而非繪畫，才是米開朗基羅藝術身份的核心。除了對雕塑的熱忱，以及被他稱之為「墓穴悲劇」的西斯汀教堂壁畫的不滿之外，米開朗基羅更認為壁畫創作是令人筋疲力盡的差事。

他在寄給友人附有插圖的詩中寫道，這種折磨令他甲狀腺腫大，他的肚皮被擠到下巴下，鬍鬚指向天空，腦袋被卡在小盒子裡，胸膛扭曲如怪物哈比（harpy）；畫筆整日懸在頭頂，他的臉成了滴落顏料的絕佳地板。

米開朗基羅的結論是，他的繪畫已死，他身處錯誤的領域，「我不是畫家」。

宏偉藍圖

米開朗基羅在詩作裡所附的自畫像，不僅展現其暴躁不安的內心，更揭露他如何運用素描映照心境。

16世紀初素描藝術蓬勃發展，米開朗基羅則是先驅；素描不再僅是複製或為繪畫提供模型，逐漸被視為重要的探索與創作。米開朗基羅為西斯汀教堂繪製了大量人體局部與姿態的素描，包括眼睛、手部及足部。

現藏大英博物館的西斯汀穹頂壁畫草稿中，反覆出現多雙或許以他自身為藍本的手部素描；而足部在人體整體設計中尤為關鍵，恰好融合了米開朗基羅對古典藝術與人體解剖學的雙重關注。

佳士得拍賣的這幅紅色粉彩足部素描，很可能繪自真人模特兒，米開朗基羅透過戲劇性拱起的足部，展現了「利比亞女先知」的優雅氣質。

在完成的壁畫中，「利比亞女先知」的身體宛如精巧的機械，伸展的雙臂、蜷曲的軀幹與翹起的腳尖，肌肉線條皆和諧一致。這幅拍賣的小幅素描，顯示了單一肢體蘊含的能量，如何為巨幅壁畫的整體注入生命力。