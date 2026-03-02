安德魯王子被捕照片 羅浮宮短暫展出 引爆話題

22日在法國巴黎羅浮宮，民眾凝視著反億萬富翁運動組織「人人都恨伊隆」懸掛著前王子安德魯的照片。路透

前王子安德魯(Andrew Mountbatten-Windsor)被捕後坐在警車後座的照片在網路上瘋傳，英國反億萬富翁組織「人人都恨伊隆」(Everyone Hates Elon)(伊隆指的是馬斯克)，22日把這張照片掛在巴黎羅浮宮 (Louvre)，下方附有一張卡片，寫著，「他現在在冒汗」，並標註「2026」。

路透報導，展出僅15分鐘。

這張臭名昭著的照片由路透資深攝影師菲爾諾布爾(Phil Noble)拍攝，當時(19日)安德魯坐在警車後座，離開英格蘭諾福克郡艾爾舍姆(Aylsham)警察局。

「我們受夠那些富可敵國、隻手遮天的男人，他們以為自己可以為所欲為，」「人人都恨伊隆」23日在Instagram發布這張照片，還寫說，「 所以當他被捕時，我們想讓安德魯知道，世人會如何記住他，就是把他被捕照掛在羅浮宮。」

「美國今日」(USA Today)23日聯繫羅浮宮，但羅浮宮拒絕回應。

前王子安德魯為何被捕？

安德魯因涉嫌瀆職被捕，這與已故性侵犯艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)有關。

在最新一批艾普斯坦檔案中，照片顯示安德魯與一群臉部被遮擋的年輕女性在一起。還有一些電子郵件證實安德魯與艾普斯坦有過長期友誼，以及執法部門對安德魯不配合調查的擔憂。

但安德魯否認有任何不當行為，並表示後悔與艾普斯坦有過友誼。

接下來會發生什麼事？

如果安德魯被判犯有公職人員行為不當罪，他將面臨最高終身監禁的刑責。但未經英國皇室授權傳記「約克王朝的興衰」(Entitled: The Rise and Fall of the House of York)的作者羅尼(Andrew Lownie)懷疑前王子是否會接受審判。

羅尼指出，王室可能傾向讓安德魯逃離英國，認為這是一個簡單的解決辦法。

談到王室的聲譽，羅尼表示，只要英王查理三世 (King Charles)保持透明並接受議會的審查，被撼動的英國君主制政體就能恢復穩住。