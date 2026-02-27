10萬餘回收瓶蓋 打造出近43英尺全球最高壁畫

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯（Óscar Olivares）在聖薩爾瓦多Zacamil區的88號大樓，把收集逾十萬個塑膠瓶蓋組成一幅高近43英尺的壁畫。路透
委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯（Óscar Olivares）在聖薩爾瓦多Zacamil區的88號大樓，把收集逾十萬個塑膠瓶蓋組成一幅高近43英尺的壁畫。路透

委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯（Óscar Olivares）是聖薩爾瓦多（San Salvador）一座世界最高、由塑膠瓶蓋組成的壁畫創作者；這件作品高近43英尺，由當地回收的逾十萬個塑膠瓶蓋所堆砌成。

歐洲新聞台（Euronews）報導，聖薩爾瓦多Zacamil區的88號大樓，如今擁有全球獨一無二的景觀：一幅由塑膠瓶蓋拼成的「蒙娜麗莎」。1996年出生的委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯於2月20日宣布完成此一巨作，該工程歷時數日，從初期便匯聚了廢品回收者、義工及在地組織共同參與。

壁畫中的人物並非達文西筆下的蒙娜麗莎，奧利瓦雷斯將她重新詮釋為一位深色肌膚、捲髮、眼神生動的女子，身著薩爾瓦多國旗色彩服裝。奧利瓦雷斯稱她為「薩爾瓦多蒙娜麗莎」，但強調此形象並無特定原型；對他而言，她代表著任何普通人，因為薩爾瓦多與拉丁美洲的復興是在平凡百姓之中。

作品所用的瓶蓋由Zacamil居民及薩爾瓦多全國回收者協會（ASONARES）的工作人員共同收集。奧利瓦雷斯以瓶蓋原始色澤進行創作，未塗加任何顏料，使材料的篩選與分類成為創作過程的一部分。

懷抱博物館雄心的街頭藝術

Zacamil並非奧利瓦雷斯首次進行此類藝術的地點，卻是最大規模創作的場域。這位壁畫藝術家多年來持續在各國以回收塑膠創作大型作品。第一個代表作是2020年於委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）埃爾阿蒂約（El Hatillo）完成的Oko壁畫，隨後類似創作見於墨西哥義大利、巴拿馬、法國及沙烏地阿拉伯等地。

奧利瓦雷斯作品遍布近22國，曾在紐約藝術博覽會（ArtExpo New York）等展場亮相，並獲2015年伊比利美洲（Ibero-American）線上創業獎及2017年Golden Mara獎的肯定；隨著創作版圖拓展至歐洲，西班牙馬德里、義大利佩斯卡拉等城市亦可見其蹤跡。

在薩爾瓦多Zacamil地區，奧利瓦雷斯所見不僅是完成的壁畫。對他而言，當地正逐步轉型為露天博物館，而這幅作品正是改變過程中的重要一環。社區的參與也絕非點綴，而是從創作初始到完成，全程積極參與；奧利瓦雷斯強調，這不僅是象徵性姿態，更是其創作的核心部分。

委內瑞拉 義大利 墨西哥

