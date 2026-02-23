宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿。照片攝於2009年。美聯社
日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿。照片攝於2009年。美聯社

位於洛杉磯奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Picture）的全新展覽正透過模擬海浪、燈箱及數十幅原始草圖，帶領觀眾沉浸在日本動畫大師宮崎駿經典電影「崖上的波妞」（Ponyo）的水下世界。

法新社報導，這座博物館於2021年創立時，便是以宮崎駿的回顧展揭開序幕。時隔近五年，宮崎駿旗下享譽全球的吉卜力工作室將為「崖上的波妞」創作的數十幅繪畫、分鏡腳本等珍貴素材捐贈給該博物館，促成此次的展出。

策展人尼貝爾（Jessica Niebel）表示，這些作品如此珍貴，理應與參觀者共享。博物館為這部2008年的奇幻電影規劃了近3800平方英尺的展區。

宮崎駿的電影故事靈感來自安徒生童話「小美人魚」，情節圍繞著面容如少女的金魚波妞，她在逃離海洋時被五歲男孩宗介所救。儘管海底巫師的父親藤本極力反對，小波妞仍喜歡上新的人類朋友，甘願捨棄魔法力量以求變成人類。

這一全部手繪的動畫被譽為視覺傑作，標誌宮崎駿在「神隱少女」與「霍爾的移動城堡」採用電腦動畫技術後，回歸早期職業生涯的傳統動畫。

尼貝爾指出，「崖上的波妞」真正特別之處在於，宮崎駿從開拍之初就要求團隊讓片中所有事物都要動起來，以此手法創造出絢麗的水下世界，海底漩渦般流動的色彩，浪濤隨天候變幻。

動畫愛好者在參觀時將可見到片中關鍵場景的鉛筆草稿，以及最壯觀畫面的投影。但尼貝爾強調，這場沉浸式展覽主要是吸引兒童，也就是電影的主要觀眾群。

年幼孩童可在模擬海浪的滾動藍色裝置上嬉戲，讓「波妞」人偶滑過海洋牆面，或藏進宗介用來裝金魚的綠色水桶複製品裡。主辦單位也鼓勵親子坐在燈箱前，孩子們可逐格擺放鯊魚、水母與螃蟹模型並拍攝，親手創作屬於自己的動畫。

尼貝爾表示，希望展覽能帶領年輕世代思考成為電影製作人或創意藝術家的可能。展覽自即日起展至2027年1月，17歲以下可免費入場。

奧斯卡 洛杉磯 親子

