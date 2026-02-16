芝加哥植物園年度蘭花展 寒冬中繽紛登場

本屆芝加哥植物園的蘭花展主題是「Feelin’ Groovy」多處裝置藝術呼應1970年代風格，其中一輛黃色福斯金龜車更被裝點成滿載蘭花的藝術品。美聯社

冬天裡的芝加哥植物園 ，地上覆著一層柔軟白雪，空氣冷冽，天空灰濛；而室內卻是暖烘烘的，燈光照亮了逾萬株色彩鮮豔的蘭花。這是第12屆年度蘭花展（Orchid Show），即日起展出至3月22日。

美聯社報導，本屆蘭花展主題是「Feelin’ Groovy」，和賽門與葛芬柯（Simon & Garfunkel）1966年的歌曲同名，意為「感覺棒極了」；多處裝置藝術呼應1970年代風格，其中一輛黃色福斯金龜車更被裝點成滿載蘭花的藝術品。

植物園遊客活動與節目副總監佐博羅（Jodi Zombolo）表示，這是逃離寒冬、走進溫室的絕佳方式，民眾渴望能帶來歡樂、充滿巧思的體驗。

園藝 師托斯（Jason Toth）指出，蘭花是植物界規模最大的家族之一，展覽陳列了多款珍稀品種；例如在西區展示了原產於馬達加斯加、又名「達爾文蘭」的「大彗星風蘭」。

他表示，這種蘭花使達爾文正確推論出：為能觸及花朵深處，授粉者在進化過程中會產生諸多適應特徵；它蘊含精彩故事，外觀也很特別。

在溫室南區，紫、粉、黃三色「萬代蘭」垂掛著粗壯、盤結的根系，這些氣生蘭類生長於樹木表面而非土壤中。

托斯說，大家都受夠了寒冬，此時舉辦花卉展正是眾人所期盼的，而蘭花展是最好的選擇。