香奈兒時裝秀舞台 搬到紐約廢棄地鐵站

編譯周靜芝/即時報導
今年香奈兒（Chanel）的Metiers d’Art工坊系列大秀移到紐約下東區，選在廢棄地鐵站的地下空間舉行。路透
時尚精品香奈兒（Chanel）一向擅長為最不起眼的場所注入華麗風采，這家全球知名的時裝品牌，曾選擇曼徹斯特陰暗的工業區Northern Quarter某條街道，作為2023 Metiers d’Art工坊系列大秀的舞台。每日郵報報導，今年這場秀則移到紐約下東區，選在廢棄地鐵站的地下空間舉行。

新任創意總監馬修·布拉齊（Matthieu Blazy）表示，紐約地鐵屬於所有人，從學生到大人物，從政治家到青少年，每個人都會乘坐它；這是一個充滿神秘而奇妙邂逅的地方，各種流行文化原型在此碰撞，每個人都有自己的目的地，每個人的穿著也都獨具特色，就像在電影裡一樣，他們都是自己故事中的英雄。

而紐約與香奈兒的淵源，最早可追溯至1931年品牌創辦人香奈兒女士的首次造訪，當時她在往返好萊塢的旅程中途經紐約；今年則是繼2005、2018系列後第三度於紐約舉辦工坊大秀。

當天場地以油漆重新粉刷，陳設復古報攤與旋轉閘門，賓客坐在月台長椅上，觀看模特兒從銀色地鐵車廂步出，宛如日常通勤的時尚達人。

新穎、前衛、活力、街頭能量與極致奢華的交融，正是21世紀中高級時裝所企圖呈現的樣貌。這場年度大秀展示了與香奈兒合作的法國小型工坊技藝，融合成衣與高級訂製元素。

布拉齊在他的首秀中，邀請了數百位客戶與名人到場，包括品牌大使蒂妲·史雲頓（Tilda Swinton）與克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）等女星。

品牌大使蒂妲·史雲頓（Tilda Swinton）出席今年香奈兒（Chanel）...
35歲的史都華身著黑色長褲，敞開背心露出裸色無袖Ｔ恤。65歲的史雲頓偏愛戲劇性造型，選擇淡藍、黑白相間的無袖高領羽毛上衣，搭配蘇格蘭裙。64歲的梅格·萊恩（Meg Ryan）身著經典香奈兒黑色粗花呢長大衣，鈕扣拼出「Chanel」字樣。

無論在伸展台上或台下，這些服裝都是許久未見、香奈兒最令人心動的經典服飾。

模特兒在紐約香奈兒Metiers d’Art工坊系列大秀中踏上伸展台。美聯社
