時報廣場跨年倒數水晶球 全新設計璀燦加倍

時報廣場新年倒數水晶球在一號時報廣場大樓頂部揭幕。路透

2026年時報廣場跨年 水晶球將鑲嵌5280顆沃特福（Waterford）水晶，在12月31日為數百萬觀眾帶來璀璨奪目的視覺饗宴；作為時報廣場的象徵，這顆被稱為「星座之球」（The Constellation Ball）的跨年水晶球，今年將更大、更加耀眼。

Time Out網站報導，118年以來，這顆水晶球首次採用圓形水晶盤覆蓋表面，取代了過往的三角形設計。三種尺寸的圓盤組合構成整個球體，每片圓盤皆刻上精緻花紋。今年的水晶球直徑達12.5英尺，重達1萬2350磅，水晶用量較過往增加一倍。當這顆巨球自時報廣場1號大樓頂端139英尺高的桿柱緩緩下降時，將亮起繽紛光芒，宣告新年的到來。

對愛爾蘭知名水晶品牌沃特福而言，今年的水晶盤象徵無盡的歡愉、無限的光明與無窮的開端，從每個角度折射出耀眼的樂觀精神。未來沃特福將每年更換設計，以契合當前的主題。

時報廣場聯盟主席湯姆·哈里斯（Tom Harris）在日前的揭幕儀式上表示，時報廣場跨年水晶球象徵著希望、團結與新的起點；逾一世紀以來，這項標誌性象徵匯聚全球民眾共慶一年過去、滿懷對來年的熱切期盼。

擁有時報廣場1號大樓的Jamestown公司總裁麥可·菲利普斯（Michael Phillips）透露，自1907年在該處舉辦跨年慶典以來，這是第九代水晶球。

眺望時報廣場跨年水晶球是場奇觀，每年吸引數百萬人透過電視轉播或前往中城人行道欣賞；而近距離觀看這顆璀璨水晶球向來是活動工作人員的專利，但現在即將改變。

不久後，任何人都能購票親臨現場，近觀這顆以沃特福水晶鑲嵌的巨大球體；即將推出的體驗活動更提供親手替換去年水晶球上水晶盤的機會，為慶典注入嶄新活力，購票者還可將取下的水晶帶回家作紀念。

紐約旅遊局主席茱莉·科克（Julie Coker）在預覽活動中指出，儘管擁有標誌性地位，這顆水晶球始終只能遠觀，民眾無緣近看；如今這項改變，將讓這座全球地標蛻變為紐約市 經典體驗。2025年1月降落的舊版跨年水晶球，將作為「Times Travel」沉浸式體驗的一部分，於2026年在時報廣場1號大樓內展出。

在此之前，別錯過了2026年水晶球自時報廣場1號降落的盛景；當粉紅、藍與紅光交織，在漫天紛飛彩紙中，懷抱希望與喜悅迎接新的一年。