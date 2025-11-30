我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

余茂春：美國應效法日相「台灣有事」言論

芝加哥兩哩長街頭壁畫 其中不乏名家之作

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥。Image by Jürgen Polle from Pixabay
芝加哥。Image by Jürgen Polle from Pixabay

芝加哥不乏經典建築、世界級博物館與美食，然而另一值得體驗的免費活動：漫步皮爾森（Pilsen）社區，是街頭藝術愛好者的必訪之地。這片以第16街為中心、向周邊延伸的兩哩步行藝術區，色彩繽紛、充滿動感與趣味。

旅遊網站Islands報導，這些公共藝術作品凝聚了社區精神、藝術表現與城市活力。1960年代末，壁畫家運用公共藝術反對越戰、鼓舞當地墨西哥裔美國居民，他們如今已是中西部最大族群。許多壁畫家後來享譽全球，街頭藝術創作更於2012年發展為有組織的「Art In Public Places」行動。

該計畫為藝術家提供建築物、支援與鼓勵，使街頭藝術蓬勃發展，至今已新增逾50幅壁畫；這還不包含私營企業牆面獨立創作者，例如玉米餅店El Popocatepetl的壁畫既呈現墨西哥民族特色，亦繪有一座與阿茲特克（Aztec）神話有關的活火山。這幅壁畫，位於皮爾森區第21街，距離主要藝術步道僅數個街區。

如何體驗第16街壁畫群

這條藝術步道，匯聚了芝加哥街頭藝術界知名的創作者。遊客將可邂逅在地藝術家赫布·布蘭特利（Hebru Brantley）的作品，代表性創作人物是戴著飛行員護目鏡的「飛行男孩」（Flyboy），2019年更曾推出佔地6000平方英尺的快閃裝置。拉丁裔藝術家山姆·柯克（Sam Kirk）透過壁畫頌揚女性與酷兒社群，早在2012年其創作的壁畫更為無家可歸的青少年發聲。

藝術街區坐落於Halsted街至Western Avenue間的16街舊鐵路堤岸，若漫步後還有體力，可在周邊街道尋覓更多繽紛作品；例如墨西哥裔藝術家赫克特·杜蘭特（Hector Durante）將其W. Cullerton街1900號的兩層建築改造為致敬墨西哥移民的藝術空間，戶外壁畫更將移民塑造成「格列佛遊記」主角。

皮爾森社區位於芝加哥歐海爾（O'Hare）國際機場東南方2哩處，距市中心西南方不到4.5哩。停留期間不妨前往芝加哥地區另一處湖濱勝地Winthrop港，或探訪Schaumburg，體驗全球風味美食與寧靜林地。

墨西哥 芝加哥 移民

上一則

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

延伸閱讀

芝暴力升溫 槍擊1死8傷 川普轟市長低智商拒聯邦協助

芝暴力升溫 槍擊1死8傷 川普轟市長低智商拒聯邦協助
牆上香蕉暴紅 藝術家作品「18K金馬桶」拍出1210萬美元

牆上香蕉暴紅 藝術家作品「18K金馬桶」拍出1210萬美元
墨西哥女畫家卡蘿自畫像拍出5470萬元 創女藝術家紀錄

墨西哥女畫家卡蘿自畫像拍出5470萬元 創女藝術家紀錄
芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星

芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星

熱門新聞

醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38
燉煮牛肉所有秘訣，最容易被忽略的一點就是「修剪脂肪與調整牛肉塊形」。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

2025-11-25 10:18

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝