芝加哥兩哩長街頭壁畫 其中不乏名家之作

芝加哥。Image by Jürgen Polle from Pixabay

芝加哥 不乏經典建築、世界級博物館與美食，然而另一值得體驗的免費活動：漫步皮爾森（Pilsen）社區，是街頭藝術愛好者的必訪之地。這片以第16街為中心、向周邊延伸的兩哩步行藝術區，色彩繽紛、充滿動感與趣味。

旅遊網站Islands報導，這些公共藝術作品凝聚了社區精神、藝術表現與城市活力。1960年代末，壁畫家運用公共藝術反對越戰、鼓舞當地墨西哥 裔美國居民，他們如今已是中西部最大族群。許多壁畫家後來享譽全球，街頭藝術創作更於2012年發展為有組織的「Art In Public Places」行動。

該計畫為藝術家提供建築物、支援與鼓勵，使街頭藝術蓬勃發展，至今已新增逾50幅壁畫；這還不包含私營企業牆面獨立創作者，例如玉米餅店El Popocatepetl的壁畫既呈現墨西哥民族特色，亦繪有一座與阿茲特克（Aztec）神話有關的活火山。這幅壁畫，位於皮爾森區第21街，距離主要藝術步道僅數個街區。

如何體驗第16街壁畫群

這條藝術步道，匯聚了芝加哥街頭藝術界知名的創作者。遊客將可邂逅在地藝術家赫布·布蘭特利（Hebru Brantley）的作品，代表性創作人物是戴著飛行員護目鏡的「飛行男孩」（Flyboy），2019年更曾推出佔地6000平方英尺的快閃裝置。拉丁裔藝術家山姆·柯克（Sam Kirk）透過壁畫頌揚女性與酷兒社群，早在2012年其創作的壁畫更為無家可歸的青少年發聲。

藝術街區坐落於Halsted街至Western Avenue間的16街舊鐵路堤岸，若漫步後還有體力，可在周邊街道尋覓更多繽紛作品；例如墨西哥裔藝術家赫克特·杜蘭特（Hector Durante）將其W. Cullerton街1900號的兩層建築改造為致敬墨西哥移民 的藝術空間，戶外壁畫更將移民塑造成「格列佛遊記」主角。

皮爾森社區位於芝加哥歐海爾（O'Hare）國際機場東南方2哩處，距市中心西南方不到4.5哩。停留期間不妨前往芝加哥地區另一處湖濱勝地Winthrop港，或探訪Schaumburg，體驗全球風味美食與寧靜林地。