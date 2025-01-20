從實用到時尚 細數太陽眼鏡千年演變史

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多數人有太陽眼鏡，防強光、保護眼睛是基本功能。然而太陽眼鏡發展上千年以來不斷推陳出新，這麼一副配有深色或彩色鏡片的眼鏡不再只是用來保護眼鏡，已成為時尚配件和個人標誌性物品。

人們從什麼時候開始用眼鏡來保護眼睛？太陽眼鏡的發展史是怎麼一回事呢？

先從古老的演進傳統談起。

據稱，羅馬皇帝尼祿(Roman Emperor Nero)觀看角鬥士打鬥時，曾用拋光的寶石遮住眼睛防日曬。

此外，加拿大 極北地區的銅因紐特人(Copper Inuit)和阿拉斯加尤皮克人(Alaskan Yupik)配戴由鹿角或鯨骨製成、帶有微小水平縫隙的雪鏡，戴上之後可以看向遠方，狩獵時免受雪地強光照射，而且眼孔非常狹小，可將注意力集中於獵物。

到了12世紀，在中國，法官戴著帶有煙熏石英鏡片的眼鏡來隱藏面部表情。

很早期的眼鏡產自義大利 威尼斯，時至今日，其玻璃製作技藝仍被集中保存在著名的穆拉諾群島(Murano)；18 世紀時，威尼斯貴婦配戴有玳瑁色鏡框的綠色眼鏡，採用類似手持鏡的設計。

慢慢的，眼鏡開始和名人、甚至戰爭牽扯在一起。

開始出現電影後，保護眼睛的眼鏡產生有趣轉變。攝影棚裡的燈光非常強，明星眼睛容易疲勞、疼痛，於是，開始在棚外戴上有色眼鏡。後來好萊塢 將明星打造成名人，明星們便在公共場合戴起墨鏡、保護隱私。

冷漠的演員葛麗泰·嘉寶(Greta Garbo)很喜歡躲在眼鏡後面，不與粉絲互動；另一巨星奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)也愛戴墨鏡，以佩戴奧利佛戈德史密斯(Oliver Goldsmith)墨鏡而聞名，在許多電影都戴著。

從眼鏡的技術演進來看，率先推出防眩光技術的眼鏡品牌是雷朋 (Ray-Bans)，最初以綠色玻璃阻擋紫外線 (UV)， 1939年為美國陸軍航空兵團獲得專利，取名「飛行員」 (Aviators)，在獨特的形狀設計下，任何角度都可減少光線傷害，成為二戰美國太平洋部隊最高指揮官麥克阿瑟將軍(Douglas MacArthur)的標誌性風格。

1920年代末期開始，墨鏡成為越來越受歡迎的配件；1960、1970年代成為時尚必備品，帶動新生機。「賈姬」(Jacqueline Kennedy)等時尚偶像都戴著設計師的超大眼鏡作為個人時尚物品。

如今，墨鏡有數以百千計的不同設計，隨處可見。許多名人用太陽眼鏡打造個人風格。