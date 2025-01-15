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到中央公園照張「拍立得」 Z世代掀復古風潮

編譯周靜芝 / 即時報導
拍立得（Polaroid）相機。Image by Lisa Fotios from Pexels
拍立得（Polaroid）相機。Image by Lisa Fotios from Pexels

數位科技發達的時代，每個人手機裡幾乎都存有數千、上萬張照片，但習慣在社群媒體分享生活點滴的Ｚ世代年輕人，卻仍在紐約中央公園排隊為自己拍照，而且用的是拍立得（Polaroid）相機。

紐約郵報報導，19歲的波伊（Sophia Baui）便是其中之一，儘管她出生時，使用底片的相機早已消失，取而代之的是數位相機，但她卻對復古的實體照片十分著迷。

住在澳大利亞的她從雪梨飛到曼哈頓，想要飽覽大蘋果風光，而她在上傳抖音（TikTok）的影片中透露，必去之處就是拜訪費斯（Brian Fass），這位網路知名的拍立得攝影師就駐守在中央公園。波伊說，這是最真實的回憶，日後她的孩子會看到「這就是當年在紐約的我」。

對於嫻熟數位科技的世代來說，這也是最吸引人的一部分，因為他們很少擁有實體的印刷影像；就像黑膠唱片、錄音帶與其他古老科技一樣，20多歲的年輕人對 1970年代的3 x 3吋流行商品同樣趨之若鶩。

23歲的史密森（James Smithson）與24歲的康德麗絲（Brooke Candlish）從英國來到紐約，他說，能擁有一張實體照片，而不僅是手機裡的影像，「真是太好了」。康德麗絲稱費斯是「活的照相亭」。

56歲的費斯已在中央公園的The Mall駐紮了十年，最近因Z世代粉絲在抖音上大讚這個拍一次照片20元的攤位，而在網路爆紅。康德麗絲說，他們在抖音上發現費斯，「這是我們來中央公園的唯一原因」。

過去一年來，這位土生土長的紐約客生意興隆，被暱稱為中央公園的「Polaroid Guy」，常引來排隊人龍，甚至偶爾有名人光臨，影星皮爾斯布洛南（Pierce Brosnan）就曾掏出20元鈔拍了張大頭照。

就在上個月，費斯創下一天拍攝220張照片的紀錄；目前為止，他估計自己已在公園裡拍攝了2.5萬至3萬張拍立得照片。他每周在此工作四天，雖然客流量會因天氣與時間而有異，但這份兼職工作仍然是他的主要收入來源。

十年前，當他拍張照片只收5元時，他是希望藉此推廣他拍的公園照片。這位在上東區長大，與中央公園只有一街之隔的人說，在拍立得照片風行後，沒有人注意到他的攝影作品。

費斯說，他為人們提供了當下的回憶，而他們也擁有一張實體照片。在他捕捉稍縱即逝的瞬間，費斯見證了周年慶，甚至求婚；一些忠實顧客會每年回到這裡，當成一年一度的傳統。

用口袋裡的手機就可拍照的世代，卻對老式照片趨之若鶩，儘管看似諷刺，但費斯很高興年輕人重新發現拍立得照片的趣味之處。他說，他很感謝他們發現了它，「讓它又回來了」。

中央公園 抖音 社群媒體

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