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19歲青年垃圾堆挖寶 打造環保聖誕燈光秀

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖，非當事者。Image by PublicDomainPictures from Pixabay
示意圖，非當事者。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

紐約長島(Long Island)一名19歲少年，決定要在今年打造出一個能轟動自家社區的聖誕節燈飾，但他並沒有要花帶錢去購買新的燈飾，而是決定要去垃圾桶挖寶，回收重新利用上千個廢棄或破損的裝飾品。

安德魯．里德(Andrew Reid)的聖誕燈光秀，位於北港(Northport)Oxbow Court，由10萬盞聖誕節燈和500多種裝飾品組成，其中有約85%的燈飾，是他從垃圾桶中拯救出來的。

19歲的里德告訴「紐約郵報」(New York Post)：「大家都看過魯道夫電影，也都有不適合的玩具，那何不把這些不合適的東西也展示出來呢。」

里德是納蘇郡社區學院(Nassau Community College)的急救護理學生，自八月起就開始慢慢打造2024年的巨大聖誕燈飾，且已經花了四年的時間來累積他的聖誕老人、馴鹿和雪人裝飾寶庫。

根據率先報導的News 12，這項計劃是源於疫情間的一次家庭競賽；里德和他的兄弟姐妹注意到，每年都有大量破碎的燈和裝飾品被扔在路邊，於是開始著手一項，要讓它們起死回生的任務。

起初，四兄妹每年都會比賽，看誰能修復最多裝飾品，直到里德展開一項徹底發展成熟的自學修復工作。

「我成功搞清楚電力是怎麼運作，正極和負極是如何運作，以及中性線在這些東西上的作用是什麼，」里德說，「現在只要看一眼，我就知道這電線問題在哪：哪裡不能觸碰，哪裡可以安全地觸碰。」

里德宣布「怪咖島聖誕燈會」(Misfit Island Christmas Spectacular)這個首場獲得專屬名稱的活動，是他舉辦過規模最大、效果最好的聖誕燈會。

其中，里德的最愛，是他用舊托盤木製作出的，兩片16英尺高雪花；他說：「到了晚上，它們看起來就像是浮在空中。我得切割木材、鑽孔、插入燈飾，然後再把它們連接起來⋯我們需要三個人才能把它站起來。」

另外還會有一隻客製的米妮，也會在每天晚上5點半到7點之間，現身燈光秀。

里德預計，今年前來參觀這場燈光秀的人數將比往年多上許多，讓這位少年決定善用自己的力量，在這次燈光秀，為長島石溪大學(Stony Brook University)的麥當勞叔叔慈善之家(Ronald McDonald House)募款。

長島 聖誕節 疫情

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