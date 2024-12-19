英國這幾項聖誕節傳統 美國人也搞不懂

聖誕樹裝飾。Image by Jason from Pixabay

聖誕假期即將來臨，期間可看到各式傳統活動，有些傳統為各地區獨有，即使是在美國過聖誕節 的人們，也可能不了解世界其他地方是如何慶祝這一節日，比如英國。以下是幾個可能令美國人感到困惑的英國聖誕節傳統。

用詞不同

在英國，祝福他人聖誕快樂時更常聽到「Happy Christmas」而不是「Merry Christmas」，說到聖誕老人，英國人更常說「Father Christmas」，而不是美國常用的「Santa Claus」。

根據英國廣播公司美國台(BBC America)的說法，聖誕節(Christmas)有時被稱為「Chrimbo」(有時拼做Crimbo)。

童話劇(pantomime)

Pantomime是一種浮誇的音樂喜劇，以知名的童話故事為表演內容。這種適合闔家觀賞的戲劇表演在整個聖誕節假期於英國各地演出，表演充滿滑稽搞笑的幽默情節和熱烈的觀眾互動。

Pantomime的男主角傳統上由女性扮演，滑稽的女性角色(Panto Dame)通常由男性扮演，他們穿戴異性服裝，故事情節也不一定嚴格遵循經典故事情節。

Pantomime早在維多利亞時代以來就一直是英國的傳統，甚至推廣至新加坡 、南非等地。

深受喜愛、溫暖人心的廣告

每年John Lewis、Sainsbury、Tesco等英國零售商 會推出聖誕節廣告，有別於一般的傳統商業廣告，聖誕節廣告通常是講述感人故事的短片。

聖誕拉炮(Christmas cracker)

聖誕拉炮(Christmas cracker)。Image by Al Lambe from Pixabay

美國人聽到Christmas cracker可能會以為是點心零食(cracker)，但在英國這實際上是聖誕拉炮。

聖誕拉炮同樣可追溯至維多利亞時代，是一種以色紙包裹的紙筒，由兩個人拉開時會發出響亮的爆裂聲。

一家人會在聖誕節當天打開拉炮，紙筒內通常裝滿小玩具、一則謎語或笑話，以及一個紙王冠。在吃聖誕大餐時戴著紙王冠也是傳統的一部分。

聖誕布丁(Christmas pudding)

聖誕布丁又稱為無花果布丁(figgy pudding)、葡萄乾布丁(plum pudding)，是悠久的英國聖誕傳統。

聖誕布丁是一種使用果乾製作的蒸煮蛋糕，浸泡在陳年老酒中，通常在聖誕晚餐後享用，以酒點燃火焰後端上桌。

聖誕節隔日也慶祝

聖誕節隔日稱為「節禮日」(Boxing Day)，是英國的國定假日。

關於節禮日的確切起源並不明確，但可能源自貴族傳統，在聖誕節隔日發放類似節日獎金的福利給家務工；或是教堂在將臨期(Advent)期間發放救濟品箱。

如今的節禮日活動多為購物、觀看運動賽事。

聖誕節裝飾

英國會在聖誕節後12天(Twelfth Night)撤下聖誕樹和節日裝飾，以免在新的一年招來厄運。