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還記得今年搜尋了什麼？谷歌公布熱門關鍵字

編譯潘勛／即時報導
谷歌公司日前公布2024年鍵入其搜尋引擎最時髦的關鍵字。美聯社
谷歌公司日前公布2024年鍵入其搜尋引擎最時髦的關鍵字。美聯社

谷歌公司日前公布2024年鍵入其搜尋引擎最時髦的關鍵字，其結果便是指出，與去年相比，哪些人與事最能引發網上流量，由重大新聞事件，主要是全球選舉，再到最流行歌曲、最受矚目運動員，以及令人難忘的流行文化瞬間，而人們想查想找。

美聯社報導，運動，尤其是足球與板球，在谷歌2024年整體的時髦搜尋上最醒目。足球「美洲盃」(Copa América)在全球搜尋量霸榜，接下來是歐洲足球總會(UEFA)辦的歐洲國家盃(European Championship)、國際板球理事會(ICC)辦的男子T20世界杯。

而美國選舉在全球占新聞類搜尋之冠；氣溫太高、今年的巴黎奧運次之。

若就人物範疇來看，美國總統當選人川普居首；接下來是英國威爾斯王子妃凱特、美國副總統賀錦麗及阿爾及利亞拳擊手克莉芙(Imane Khelif)；克莉芙也在運動員搜尋項目領跑。與此同時，連恩潘恩(Liam Payne)、托比基思(Toby Keith)、O.J.辛普森(O.J. Simpson)則在2024年過世名人裡最受矚目。

全球娛樂方面，迪士尼與皮克斯的「腦筋急轉彎」(Inside Out 2)則是今年最潮電影，而網飛(Netflix)的「馴鹿寶貝」(Baby Reindeer)在電視劇引領風騷；肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)的「Not Like Us」在歌曲類霸榜。

上述還只是冰山一角。夏季奧運選手村裡的巧克力馬芬蛋糕，因挪威泳將克里斯蒂安森(Henrik Christiansen)而大大出名，在谷歌今年美食裡居首。遊戲類搜尋裡，紐約時報的「關連」(Connections)謎題獨占鰲頭。若按國情，美國人搜尋的線上潮流以「Demure」(得體)、「暴徒老婆美學」(mob wife aesthetic)最多。

有意者可以在谷歌的線上「年度搜尋」(Year in Search)裡，找到更多特定國家搜尋榜，還有過往年度的趨勢。谷歌表示，2024年搜尋結果排行榜，是由1月1日到11月23日彙整而成。

谷歌 足球 巴黎奧運

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