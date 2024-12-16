古董圈打滾半世紀 他樂在從垃圾堆中挖寶

每星期二，許多人會帶著他們的傳家寶與收藏品到范勒克斯位於緬因州Thomaston的辦公室，看看它們在拍賣會上的價值。美聯社

50多年來，范勒克斯（Kaja Veilleux）一直在新英格蘭地區各家庭的閣樓中尋寶，他曾在一堆垃圾裡發現「獨立宣言」副本；今年，他在緬因州 一間舊農舍偶然發現一張價值百萬元的肖像畫，因可能是荷蘭畫家林布蘭（Rembrandt）所繪而登上頭條新聞。

美聯社報導，范勒克斯某次在工具櫃的抽屜裡發現一枚價值5萬元的金幣，但好心的物主在他拍賣 這枚金幣前，用鋼絲球將它清理，讓價值幾乎全毀。范勒克斯笑說，「每天都像在尋寶」。

許多人都夢想將家中塵封已久的傳家寶變現。今年十月，來自俄亥俄州 的三姊妹以50多萬元賣出一枚罕見的10美分硬幣；兩年前，一箱在加拿大住家中發現的舊曲棍球卡以超過370萬元拍出。

73歲的范勒克斯在鑑定家具、古董與藝術品時，會利用同類物品過去的成交價，來幫助人們從垃圾中分辨出珍品。但藝術品拍賣是善變的，誰能想到用膠帶黏在牆上的香蕉可以賣到600多萬美元？

從早期的失誤學到教訓

范勒克斯8歲就開始收集錢幣，很快就發現自己有很好的圖像記憶。他說，他從事古董買賣的職業訓練都是在工作中得到的，其中包括很早就學到的一課，當時他投入大部分的錢來競投一幅美麗的袖珍畫（miniature）。

當他回到家，在放大鏡下檢視那幅藝術品時，才發現是幅印刷品，上面還加了點點顏料，讓它看起來像真跡。范勒克斯說，他花了350元買了一件35元贗品，這讓他學會要非常仔細地觀察事物。

1990年代末期，他在緬因州South Freeport一棟堆滿垃圾的房子裡發現一張1776年的「獨立宣言」副本。他以9.9萬元拍賣了這份文件，但緬因州提出訴訟，要求擁有它，並取得勝訴，讓買家與賣家白忙一場。

發現疑似林布蘭作品

今年發現的藝術品是迄今為止最有價值的，范勒克斯與助理在緬因州康登 （Camden）的一間房屋三樓靠閣樓處，發現一疊畫，裡面有林布蘭的這幅美麗少女肖像畫。

范勒克斯站在講台上，以140萬美元售出2363號拍賣品「林布蘭之後」。美聯社

這幅畫是以「林布蘭之後」（after Rembrandt）的名義出售的，意即這幅畫具17世紀大師的風格，但不能證明是出自他的手筆。包括拍賣費用在內，這幅畫作以140萬美元售出，顯示買家願意賭上這是出自林布蘭之手，因為一旦證實是林布蘭作品，便能以高出此價許多倍的價格轉賣。

人們熱中為傳家寶估價

每星期二，許多人會帶著他們的傳家寶與收藏品到范勒克斯位於緬因州Thomaston的辦公室，看看它們在拍賣會上的價值。鑑定是免費的，但如果最終在范勒克斯的Thomaston Place Auction Galleries拍賣會上售出，他則能賺取佣金。

最近的一個星期二，泰勒（Erika Taylor）帶來她父親1940年代從納粹德國逃出後在中國生活時收藏的兩件藝術品；其中一幅畫著一朵盛開的牡丹，另一幅是隻蚱蜢。

泰勒說，范勒克斯根據照片，初步估價每幅作品達3萬元；但當他仔細檢查這些藝術品時，宣稱它們是印刷品，因為若是真畫，顏料會滲透紙張。泰勒雖然失望，但表示她可能會尋求其他意見。