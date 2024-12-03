忘了白鬍老公公吧 魅力「聖誕爹地」更吸睛

目標市場 (Target) 今年打出一系列全新的俏皮節日廣告，讓聖誕老人換上性感緊身紅色毛衣、搖身一變成「聖誕爹地」，令人眼睛一亮的季節性裝扮讓觀眾看了為之融化。路透

目標市場 (Target ) 今年打出一系列全新的俏皮節日廣告，讓聖誕老人換上性感緊身紅色毛衣、搖身一變成「聖誕爹地」，令人眼睛一亮的季節性裝扮讓觀眾看了為之融化。

影片來源：youtube/Target

目標市場聘請身材魁梧的男模特兒貝利 (Brent Bailey) 扮演別名聖尼克(St. Nick)的聖誕老公公，擺脫經典的寬鬆聖誕裝扮，改穿緊身紅色毛衣。

在廣告裡，貝利扮演目標市場一名員工，代號「Kris K」，九個廣告系列的第一個上週登場亮相。

貝利在廣告影片中駕著一輛櫻桃紅色的福特野馬(Ford Bronco)，裝配寫著「SLEIGH」(雪橇)字樣的定製車牌，配上1980年代創作歌曲「Born to Be Wild」，熱情奔放。

另有一則廣告標題是「他很性感，但目標市場的火雞特賣更搶手。」(He’s Hot, But These Target Turkey Deals Are Hotter)，擄獲500萬次瀏覽。一名顧客在感恩節 前挑選單價0.79元的火雞時稱他「異常性感」。

在第三個廣告裡，性感的聖誕爹地穿過目標市場商店時，用二頭肌捲起一棵小樹。

人們在社郡媒體上坦言被新版聖誕老人的生動重塑形象所吸引，對目標市場選角大表讚賞。

一名觀眾在社群平台 Instagram 上欣喜若狂，詢問「他們在哪裡為這位聖誕老人拍照？」另一人評論說，「不管是誰負責行銷，都應該加薪。」

還有一位粉絲在談論貝利宣傳影片的貼文中說，「難怪孩子看到媽媽親吻聖誕老人。」另一人語帶渴望的說，「聖誕老人寶貝…今晚快從煙囪下去吧。」又有人說，「目標市場為我們提供了我們沒有意識到這個假期需要的東西。」

另有其他人貼文說，「性感的目標市場聖誕老人……不是你媽媽的聖誕老人！」

目標市場執行副總裁兼行銷長羅斯(Lisa Roath) 接受媒體訪問時描述新版全新聖誕老人是「快樂、樂於助人、樂觀，體現該品牌特徵。 」她說，他很有幽默感，而且帶有一點壞男人的英俊魅力，他代表了目標市場很讚的成員，是假期期間及假期後的英雄。