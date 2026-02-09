HOA費用通常不能抵稅 但這2種情況例外

隨著房屋持有成本持續攀升，不少民眾關心，這筆每月固定支付屋主協會或公寓管理費(HOA fee或condo fee)能否在報稅時抵稅；多數情況下不行，但國稅局(IRS)規定中仍有少數例外情況。美聯社

人口普查 局(U.S. Census Bureau)最新發布的「美國社區調查」(American Community Survey)結果顯示，2024年全美約有2160萬名屋主支付屋主協會或公寓管理費(HOA fee或condo fee)，約占全體屋主人數的25%。

隨著房屋持有成本持續攀升，不少民眾關心，這筆每月固定支出能否在報稅 時抵稅；多數情況下不行，但國稅局 (IRS)規定中仍有少數例外情況。

雅虎財經新聞報導，HOA費用與屋主保險、房屋維修、水電、瓦斯等支出一樣，通常被視為個人居住成本，原則上不得列為可扣抵的稅務支出。

國稅局明確指出，單純自住住宅所繳納的HOA費用，原則上不可在個人所得稅申報中扣除；不過，若房屋有出租或營業，則可能符合例外條件。

第一種例外情況與出租、投資用房產相關。如果屋主所有房屋完全用作投資、全年出租給房客，則可將HOA費用視為投資支出，在申報所得稅時全額扣除；不過，針對社區資本改善的「特別分攤費」(special assessment)，通常依舊不能列為可扣抵項目。

如果屋主擁有的是第二住宅，平時自用，一年之中有部分時間出租，則可依出租天數按比例扣抵HOA費用。只要一年出租達15天以上，即可針對實際出租期間，申報相對應比例的HOA支出。但若出租天數未滿15天，該房屋仍被視為自用住宅，無須申報租金收入，也不得扣抵HOA費用。

此外，國稅局允許「部分出租」的情況。例如，若屋主僅出租住宅中的一個房間，且該房間面積約占整體住宅的10%，則可扣抵約10%的年度HOA費用，作為出租相關成本。

第二種例外則涉及居家辦公室(home office)，自營業者若符合居家辦公室扣抵資格，可依實際使用比例，將部分HOA費用列為可扣抵支出。例如，居家辦公空間占住宅總面積10%，原則上可扣抵10%的HOA費用。

不過，此規定僅適用自行申報營業所得的納稅人，也就是須隨個人報稅表(Form 1040)一併提交附表C(Schedule C)的自營業者。受雇於公司的遠距上班族、領取W-2薪資的員工，即使在家工作，也無法扣抵HOA費用。

至於實際報稅方式，納稅人仍可選擇「標準扣除額」或「逐項扣除」。逐項扣除的前提，是所有可扣抵項目總額高於標準扣除額，才具實際節稅效益。

國稅局已公布2025、2026財稅年度的標準扣除額，納稅人可評估自身狀況，決定是否逐項列舉，才能在合法範圍內發揮最大的節稅效果。