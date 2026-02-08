實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

近日網路上流傳一則引發全球金融市場高度關注的消息，傳聞稱中國科學家已研發出在實驗室環境下人工合成黃金與白銀的方法。儘管目前尚無官方證實或經過同儕審查的科學證據，但此項未經證實的傳聞已觸動全球投資者的敏感神經。相關討論在線上平台與投資圈迅速蔓延，導致貴金屬市場出現波動。

根據Regtechtimes報導，黃金與白銀長期被視為價值的儲存工具，即使只是「人工製造」的可能性，都能引發市場對於資源稀缺性與價值的質疑。雖然該說法仍缺乏詳細科學數據支持，專家多持懷疑態度，不過，此傳聞已對貴金屬圈造成震撼，並引發各界對全球市場價值、稀缺性及信任度的廣泛討論。

黃金與白銀數千年來始終具有價值，其中一個核心原因正是其稀缺性。這些金屬不僅難以發現，開採成本高，提煉過程也相當複雜。供給受限，使其得以跨越世代與文明，維持其價值地位。基於這些特性，黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。

對許多人而言，當貨幣 信心動搖時，黃金與白銀仍被視為相對可靠的資產。若任何國家能大規模製造黃金或白銀，勢必顛覆財富保存與衡量方式，即便只是部分成功，也可能對投資人信心與市場情緒造成衝擊。

事實上，科學界過去曾透過核轉變技術在實驗室製造極微量黃金，但其能源消耗與成本遠超市場價值，僅具科學示範意義，並不具備實際量產的可行性。在現有科技條件下，大規模合成黃金或白銀仍被普遍視為高度不切實際，所需能源、設備與成本，使其無法用於商業用途，這也是專家呼籲外界對相關傳聞應保持懷疑態度的原因。

不過，這種情況凸顯了現代市場一項重要事實，也就是市場不僅對已證實的事實做出反應，也會受到「說法」的影響，在現今數位資訊快速傳播的世界中，未經證實的主張可能迅速擴散，進而影響投資心理。

近年科技快速進展，使更多人相信長期被視為不可突破的限制，終有可能被克服。這種心態會讓傳聞即便在缺乏證據的情況下，看起來也更加可信，結果便是，僅憑猜測就可能推動價格波動、左右信心，甚至引發地緣政治層面的討論。