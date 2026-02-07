銀價飆新高 哪些購買管道可安全投資

白銀正出現前所未見的強勁表現。路透

白銀正出現前所未見的強勁表現。隨著銀價近日觸及每盎司近120元的歷史新高，這個曾被稱為「窮人的黃金」的貴金屬，已蛻變為過去一年表現最強勁的資產之一，其漲幅甚至超越黃金。CBS新聞報導，這股強勁動能迅速吸引新買家湧入，進而推升價格；但無論投資動機為何，當銀價迅猛上揚時，關鍵在於認識到風險不僅存在於買入時機，更在於買入方式。

白銀雖比黃金更易取得，卻未必更安全。從偽造風險到誤導性定價，選購方式與金屬本身同等重要。選購白銀時，最安全的策略在於降低交易對手風險（counterparty risk）、確保是真品，並便於未來轉售。以下是目前市場中較為可靠的購買白銀途徑：

選擇信譽良好的貴金屬經銷商

貴金屬產業每逢價格飆漲，便容易吸引投機者湧入。在購買熱潮中，欺詐行為層出不窮；從價格過高的硬幣、假金條、強迫推銷，到收款後消失的經銷商。若來自信用堪虞的公司，買到最低價格未必是好事；相較於每盎司節省幾元，更應優先考量經銷商信譽，畢竟若受騙，款項往往難以追回。

這表示應選擇具多年可驗證資歷的貴金屬經銷商，優先考慮獲商業改進局（BBB）A+評級認證，或隸屬專業錢幣學家協會（PNG）、美國錢幣協會（ANA）等行業組織的公司，並在多個獨立平台擁有大量客戶評價者。

堅持選購政府鑄造的銀製品

白銀出現創紀錄高價，促使造假者生產能欺騙新手買家的贗品；因此相較於普通圓形銀幣或私人鑄造的銀條，選購政府鑄幣廠的產品更為明智。

美國鷹揚銀幣、加拿大楓葉銀幣及官方鑄幣局的銀條，具備官方驗證優勢，尤其當白銀交易處於歷史高位時更為重要。這類產品不僅驗證更便捷、轉售時流動性更高，且偽造難度較大，是相對穩當的選擇。

採用具防詐功能的支付方式

選用何種支付方式對交易安全也很重要。信用卡內建防詐機制與退款權利，擁有銀行電匯、加密貨幣 及支票所未具備的保障；儘管經銷商通常會收取信用卡處理費，但這筆成本是抵禦詐騙 交易的保險 。

此外，絕不該使用禮品卡、向個人支付匯票或向陌生實體進行電匯，即使對方聲稱這是唯一可接受的付款方式；若經銷商強迫使用無法追索的付款方式，便立即打住。

完成交易前務必驗證真偽

在實體店購買時，錢幣店會提供實物檢視優勢，建議攜帶磁鐵與秤具。純銀不具磁性且具特定重量尺寸比，贗品往往無法過關，這些工具可協助快速驗證商品真偽。

當前銀價水平下，建議對大宗銀製品、尤其是大塊銀條，進行獨立驗證或化驗。相較於事後發現買到假貨的損失，專業驗證費用微不足道；線上交易時務必確認經銷商提供書面退貨政策與真品保證。

提防警示信號與過高溢價

安全購買白銀的關鍵在於理解合理溢價區間。當銀價約每盎司120元時，經銷商對標準政府鑄幣的溢價通常不超過每盎司10元；若溢價達15至20%或更高時，應立即提高警覺，除非購買的是超越金屬價值的稀有錢幣收藏品。

高壓推銷手段、保證回本承諾、價格必漲以及人為製造的緊迫感，皆是經銷商趁白銀投資熱潮牟利的警示訊號。正規經銷商會讓客戶在充分資訊下自主決定，絕不會施壓催促交易。