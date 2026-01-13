13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

圖為1040報稅表。(美聯社)

降低稅務負擔是最明智的財務策略之一，無論是否處於報稅季節，掌握減免方法對財務成功極具關鍵。好消息是，國稅局（IRS）提供眾多扣除項目，如房貸利息、慈善捐款等；但MoneyBuzz網站指出，納稅人還能運用其他「調整前扣除額」，無需逐項列舉即可適用，以下為13項常見扣除項目。

1. 贍養費

贍養費雖屬敏感議題，但稅法對此設有規範。若離婚或分居協議於2018年12月31日前生效，支付者可申請扣除。此規定不適用於2018年後簽訂的協議，亦不適用於2018年或更早簽訂、後續經修訂為不可扣除或收款者需課稅的協議。於1040表附表1第19行填寫相關金額。

2. 自僱人士退休 帳戶供款

此項需花點功夫但可得到回報。若屬自僱人士，可就SEP-IRA、SIMPLE IRA或合資格退休計劃的供款申請扣除；可查閱附表1第16行。傳統IRA供款是否可抵稅，取決於調整後總收入及其他退休保障。

3. 儲蓄帳戶提前領取的罰金

若提前從定期存單（CD）或類似儲蓄帳戶提領資金，所產生的罰金可申報扣除。於1040表附表1第18行填寫相關金額。

4. 教育工作者支出

教師可藉此扣除額減輕負擔。教育工作者（含輔導員及校長）申報稅務時，最高可扣除300元未報銷支出；若配偶同為教育工作者，扣除額度加倍。須於符合資格之中小學任職至少900小時，於1040表附表1申報。

5. 健康儲蓄帳戶供款

若參加高自付額醫療保險計畫，向健康儲蓄帳戶（HSA）供款為明智之舉。稅後供款可抵稅以減輕稅負，且用於合格醫療開支的提款免稅。於附表1第13行填寫供款金額，並附上表8889。

6. 個人退休帳戶（IRA）供款

IRA扣除額取決於收入及是否參與職場退休計畫，有一些限制條件。國稅局設有分級「逐步取消」扣除額機制。若為單身且享有保險，2026年適用門檻為8萬1000至9萬1000元；若已婚且享有退休計畫，適用範圍為12萬9000至14萬9000元。若未享退休計畫但配偶有，適用範圍為24萬2000至25萬2000元。查閱附表1第20行。

7. 現役軍人搬遷費用

美國政府為軍人提供專屬扣除額，現役軍人若未獲政府補償，可申報符合資格的搬遷費用扣除。適用範圍包含初次赴任地搬遷、永久駐地間調動，或退役返鄉搬遷，涵蓋項目含家具物品、住宿、個人物品、倉儲及交通費用（不含餐費）。

8. 自僱者健康保險

若屬自僱人士，可申報為自己、配偶及受撫養人支付之健康保險、牙科保險及符合資格之長期照護保險費。此項所得調整應填寫於附表1第17行。此扣除額適用範圍涵蓋未滿27歲之子女，不論其是否為受撫養人。

9. 特定營業支出

原則上營業扣除需逐項列舉，但存在若干例外。表演藝術工作者、武裝部隊預備役人員及特定政府官員可直接於所得稅申報表列舉營業支出。請注意申報此類支出需符合收入資格限制。申報時需填寫2106表並附於1040表後，建議可委託稅務專業人士處理。

10. 合格小費

今年新增規定：服務業工作者可於2025至2028年間，就最高2萬5000元小費金額申請扣除。若調整後總收入超過特定門檻，此項扣除資格將逐步取消。

11. 新車貸款 利息

凡於2024年12月31日後購買美國製造新車作為個人使用者，可申報最高1萬元的利息扣除額。

12. 學生貸款利息

若支付的學生貸款利息達2500元，即可享有稅務減免，但須注意收入限制。單身申報者若收入超過8萬5000元，不適用此項扣除；已婚夫婦聯合申報則為17萬5000元。此稅務優惠可於附表1第21行申報。

13. 自僱稅

自僱稅可能令人意外，但所有人皆須繳納聯邦保險供款法案（FICA）中的社會安全稅與聯邦醫療保險 稅。稅率為自僱淨收入的15.3%（社會安全稅12.4%，醫療保險稅2.9%）。所幸可扣除半數稅額，讓更多現金留在荷包裡。