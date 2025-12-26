2026想避免被多課稅？WSJ教你3大招節稅

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，這種情況稱為「再調整總收入」。(美聯社)
華爾街日報(WSJ)報導，2026年若要保護收入不要被多課稅，必須注意三個容易搞混的項目。

再調整總收入(modified adjusted gross income)

國會通常一手送福利，一手縮減福利，減稅優惠逐漸降低、繳稅負擔逐漸增加的根據是納稅人調整後總收入(adjusted gross income)，AGI位於1040表格(Form 1040)第11行。不過，國會議員通過的某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，這種情況稱為「再調整總收入」(MAGI)。由於MAGI造成隱藏稅務負擔加重，常常讓納稅人惱怒。

美國稅法的MAGI有十多種，內容各不相同，最常見的一種是適用於領取社安金收入或繳交紅藍卡(Medicare)收入基準保費的「收入相關每月金額調整」(IRMAA)。報稅時要小心MAGI，但把收入加回之前不必過於驚慌。

羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)免稅提領規定

由於規定複雜，犯錯恐要多繳稅或面臨10%罰款，最好確認國稅局的IRS Publication 590-B內容，並且考慮尋求專業協助，尤其是金額較高時。

如果Roth IRA持有人屆滿59歲半、持有帳戶至少五年，提領可完全免稅且免罰款。直接存入Roth IRA的金額可隨時免稅、免罰款提領，因此年輕勞工連續六年每年貢獻5000元到Roth IRA後，想提領3萬元來買車並無問題。然而，在未滿59歲半之前提領帳戶收益，很可能會面臨課稅及10%罰款。Ed Slott & Co個人退休帳戶專家柏格爾(Ian Berger)說，納稅人最好確認5498表格(Forms 5498)並洽詢帳戶管理機構。

透過個人退休帳戶(IRA)慈善捐款降低強制提領的稅務負擔

年滿70歲半的老年人如果想要做公益，從傳統型個人退休帳戶(traditional IRA)進行符合資格慈善捐款(qualified charitable distributions)，是最具有省稅效果的捐款方式。2025年QCDs上限為10萬8000元。雖然這筆捐款不能抵稅，但提款不會造成調整後總收入增加；73歲以上老年人的QCD還可以列入強制最低提款(required minimum distribution)計算，如此一來有助於降低提領的稅務負擔。

年滿59歲半的帳戶持有人可以提領任何金額，不過對於想要希望透過慈善捐贈降低RMD稅負的老年人來說，了解規則很重要。

退休 紅藍卡 保費

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

