購屋或租屋？從這部聖誕電影中可得到的啟示

編譯周靜芝/即時報導
「該購屋還是租屋？」這個問題目前愈發切合現實。根據金融網站Bankrate四月調查，全美50大都會區中，租屋成本普遍低於房貸支出。美聯社

在2003年的聖誕喜劇電影「精靈總動員」（Elf）中，被精靈撫養長大的主角巴迪（Buddy）發現自己其實是人類後，前往紐約尋找與家人同住在上西區公寓的父親。這間虛構公寓位於中央公園西55號，住著巴迪的父親霍布斯（Walter Hobbs）與妻兒；休士頓理財規劃師蓋瑞特（Cody Garrett）指出，該公寓至少應有兩間臥室，同地段的雙臥公寓現在售價約200萬元，不計稅金、保險及維修費，每月房貸還款額約1萬元。他表示，考量目前紐約房市行情，這家人租屋會比購屋更划算。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，根據Zillow旗下紐約房產搜尋網站StreetEasy的數據，截至11月，該郵遞區號內兩房兩衛公寓月租中位數為9175元；若擴及上西區，月租中位數則為8400元。

StreetEasy的數據同時顯示，截至11月，兩房兩衛公寓的中位數開價約為250萬元，上西區則接近220萬元。

租屋或購屋？

「該購屋還是租屋？」這個問題目前愈發切合現實。根據金融網站Bankrate四月調查，全美50大都會區中，租屋成本普遍低於房貸支出。

該機構調查發現，過去一年內有38個都會區的租屋、購屋成本差距持續擴大。而紐約市並非兩者差距最懸殊的城市，舊金山、聖荷西、西雅圖、丹佛及鹽湖城等城市位居前五名。

購屋在財務上更具挑戰的原因在於，許多市場的房價漲幅已超越租金漲幅，同時房貸利率亦持續攀升；住房供應短缺亦是問題所在，渴望購屋者面臨房源不足的困擾。

情感因素同樣影響購屋與租屋的抉擇。對某些人而言，購屋能帶來安全感；另一些人則偏好租屋省去的免維護責任。蓋瑞特說，擁有住屋基本上是生活方式的抉擇，而非投資工具。

為協助客戶評估購屋負擔力，蓋瑞特提出「28/36法則」：每月總收入中，住房支出不應超過28%，而包含住房在內的總債務支出則不應超過月收入的36%。每月房產持有成本通常以PITI計算，亦即房貸本金、利息、稅金與保險（Principal, Interest, Taxes, Insurance）的總和。

蓋瑞特分析，電影「精靈總動員」中虛構的霍布斯夫婦需擁有超過45萬元的年收入，才符合購屋資格。霍布斯在童書出版社擔任高管，妻子同樣擁有高階職位；蓋瑞特指出，即使他們達到購屋收入門檻，仍可能因儲蓄與退休規劃而陷入財務壓力。何況他們的兒子就讀約克預備學校，該校六年級至十二年級的年學雜費目前約6萬8000元。

該電影在生活成本上還帶來其他啟示，特別是呈現在吉貝爾百貨工作、住在唐人街的喬薇（Jovie）身上。蓋瑞特說，由於她僅靠薪水勉強維持生計，很可能沒有為退休或緊急狀況儲蓄，這在為追求成功而移居的紐約人中十分普遍。

正如雪人利昂（Leon）在巴迪離開北極前往紐約時對他所說的，「這或許是你發現真實自我的絕佳機會」。蓋瑞特指出，懷抱同樣夢想遷居紐約或其他大都會區的人，可採取一些措施緩解高昂生活成本，如喬薇若想改善財務狀況，可考慮找室友分擔房租或開拓額外收入來源。

