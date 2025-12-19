美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

退休 後即便預算有點緊，也不代表必須放棄過舒適生活和愜意體驗四季之美，很多人都以為要手握大筆積蓄才能享受退休生活，實則不然，包括內華達州的梅斯基特（Mesquite）等五個城市，讓人可以在不犧牲生品質的情況下把有限的預算發揮最大效益，退休族月支出約1500元，還能好好享受四季變化之美。

GO Banking Rates報導，財務健康教練琳達（Linda Ta Yonemoto）說，退休後每個月支出預算1500元還要能享受生活是很有挑戰性的，必須做出一些取捨，可能要改住較小的房子，或住在離大型醫療機構和便利設施較遠的地點。

GO Banking Rates推薦的第一個城市是梅斯基特；對於熱愛戶外生活的人，梅斯基特是個好選擇，平均租金 為950元，可以打高爾夫、健行或探索鄰近的紅岩峽谷國家保護區。

琳達說，梅斯基特距離賭城車程一小時，當地專為年紀超過55歲者設計的住宅社區和戶外生活方式吸引退休人士遷去，那邊的春季和秋季氣候舒適，夏季溫度可達三位數，冬天天氣較溫和，很少下雪，還有梅薩維醫院（Mesa View Hospital）。

俄亥俄州 托雷多（Toledo）也入榜，琳達說托雷多的平均租金約804元，是月支出預算1500元的退休族最經濟實惠的選擇之一，退休人士可以享受冬天的雪景、繽紛的秋季，和適合出遊的溫暖夏季，當地也有豐富的文化藝術設施。

若想住在湖畔但又不想支付住沿海地區的高昂租金，賓州伊利（Erie）是不錯的選擇。一房的房子租金通常約923元，該市位於伊利湖畔，可以在夏天時去海灘玩，還有微風輕拂的春天、色彩絢麗的秋天及下雪的冬天。

接著是印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）。一房公寓的租金約960元，該市有帕克維醫療系統（Parkview Health system）和路德醫院（Lutheran Hospital），還有24英里的河綠（Rivergreenway）步道可以步行或騎單車，四季各有變化，社區豐富的活動讓退休族可以維持健康和社交。

最後是俄亥俄州揚斯敦（Youngstown），該市是全國平均租金最低的城市之一，一房的房屋租金通常低於8百元，讓退休人士有餘裕負擔生活用品、醫療和其他必需品的開銷，四季也各有特色，秋天可欣賞秋葉之美，冬季則會降雪。