我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案再釋出 大陪審團證詞揭未成年受害細節

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

即使利率降了…有這3情況應暫緩購屋

編譯周靜芝/即時報導
房貸利率已跌至一年多來最低點，吸引許多買家重返市場；但專家警告，在急於達成交易前，低利率未必代表是購屋好時機。示意圖。Image by HallieLewis from Pixabay
房貸利率已跌至一年多來最低點，吸引許多買家重返市場；但專家警告，在急於達成交易前，低利率未必代表是購屋好時機。示意圖。Image by HallieLewis from Pixabay

房貸利率已跌至一年多來最低點，吸引許多買家重返市場；但專家警告，在急於達成交易前，低利率未必代表是購屋好時機。

理財網站GO Banking Rates報導，佛羅里達州房產經紀人、前「邁阿密百萬豪宅」（Million Dollar Listing Miami）節目演員薩曼莎·拉維拉（ Samantha DeBianchi LaViola）指出，若有以下三種情況，應暫緩購屋計畫：

1. 工作不穩定或儲蓄不足

購屋屬重大開支，務必做好財務準備再行動。拉維拉表示，若正考慮轉換跑道，或對工作收入感到不安，應將購屋的優先順序調降至較低位置。

她說，如果擁有穩定工作，但習慣揮霍享受，是否願意調整生活方式，以增加頭期款或支付房貸及房屋持有成本？若答案是否定的，現在並非購屋良機。

2. 缺乏財務備用計畫

在當前經濟環境下，個人財務狀況可能變動不定，若遭遇失業或市場下跌導致資產縮水，是否還能負擔房貸？若答案是否定的，在購屋前務必建立財務備用計畫。

拉維拉說，購屋如同婚姻，租屋則像約會。她建議在考慮購屋前，先將六個月的生活開支存入高收益儲蓄帳戶。她表示，這些開支包含但不限於每月房貸、稅金、保險、食品雜貨、物業維護，以及維持基本生活的各項支出，「沒人希望最壞情況發生，但都需為此做好準備」。

3. 租屋更具財務優勢

購屋常被視為人人應達成的里程碑，但事實是對某些人而言，租屋在財務上更為有利。拉維拉指出，約20%的頭期款加上2%至5%的手續費用，這筆巨額現金支出可能讓人捉襟見肘，而這還不包含稅金、保險、維護等開銷。她表示，租屋較少意外支出，穩定與可預測性本身就是有利之處。

此外還有財務層面以外的考量。拉維拉說，購屋決定不僅取決於經濟負擔能力，更關鍵在於是否真正準備好承擔房產所有權，從維護房屋所需付出的心力到背後隱藏的開銷；即便有能力支付房屋維護開銷，可能仍不願承擔額外責任。

保險 利率 佛羅里達州

上一則

法拉盛一處地下美食廣場 藏著號稱「紐約最好吃的生煎包」

延伸閱讀

海灣大橋燈光秀明年3月回歸 將成絕佳打卡點

海灣大橋燈光秀明年3月回歸 將成絕佳打卡點
獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」

獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」
地產投資／競價購屋贏家 恐是最後輸家

地產投資／競價購屋贏家 恐是最後輸家
20年來競價購屋贏家 最終多吃虧收場

20年來競價購屋贏家 最終多吃虧收場

熱門新聞

退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。(圖／123RF)

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

2025-12-16 10:18
口腔保健品牌之一「凱斯博士」（TheraBreath）。圖取自Amazon.com

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

2025-12-17 11:23
示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

2025-12-19 11:54
廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

2025-12-19 19:06
好市多。（路透）

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

2025-12-16 09:08
美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

2025-12-19 09:08

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂