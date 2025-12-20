即使利率降了…有這3情況應暫緩購屋

房貸利率已跌至一年多來最低點，吸引許多買家重返市場；但專家警告，在急於達成交易前，低利率未必代表是購屋好時機。示意圖。Image by HallieLewis from Pixabay

理財網站GO Banking Rates報導，佛羅里達州 房產經紀人、前「邁阿密百萬豪宅」（Million Dollar Listing Miami）節目演員薩曼莎·拉維拉（ Samantha DeBianchi LaViola）指出，若有以下三種情況，應暫緩購屋計畫：

1. 工作不穩定或儲蓄不足

購屋屬重大開支，務必做好財務準備再行動。拉維拉表示，若正考慮轉換跑道，或對工作收入感到不安，應將購屋的優先順序調降至較低位置。

她說，如果擁有穩定工作，但習慣揮霍享受，是否願意調整生活方式，以增加頭期款或支付房貸及房屋持有成本？若答案是否定的，現在並非購屋良機。

2. 缺乏財務備用計畫

在當前經濟環境下，個人財務狀況可能變動不定，若遭遇失業或市場下跌導致資產縮水，是否還能負擔房貸？若答案是否定的，在購屋前務必建立財務備用計畫。

拉維拉說，購屋如同婚姻，租屋則像約會。她建議在考慮購屋前，先將六個月的生活開支存入高收益儲蓄帳戶。她表示，這些開支包含但不限於每月房貸、稅金、保險 、食品雜貨、物業維護，以及維持基本生活的各項支出，「沒人希望最壞情況發生，但都需為此做好準備」。

3. 租屋更具財務優勢

購屋常被視為人人應達成的里程碑，但事實是對某些人而言，租屋在財務上更為有利。拉維拉指出，約20%的頭期款加上2%至5%的手續費用，這筆巨額現金支出可能讓人捉襟見肘，而這還不包含稅金、保險、維護等開銷。她表示，租屋較少意外支出，穩定與可預測性本身就是有利之處。

此外還有財務層面以外的考量。拉維拉說，購屋決定不僅取決於經濟負擔能力，更關鍵在於是否真正準備好承擔房產所有權，從維護房屋所需付出的心力到背後隱藏的開銷；即便有能力支付房屋維護開銷，可能仍不願承擔額外責任。