川普發2000元的構想 為何最終會對消費者造成傷害

這件事可能好到太不真實，川普 總統8日在社群平台Truth Social發文稱，政府將動用關稅 收入向所有人（高收入者除外）發放2000元現金。

商業內幕（Business Insider）撰稿人彼得·格林指出，這並非總統首次提出此構想，今夏他在募款郵件中曾畫大餅，表示將發放支票給美國民眾。

此構想令人聯想起疫情 期間的紓困支票，當時政府分三輪直接向符合資格的美國民眾發放總額逾8000億元的款項。格林說，如同疫情的紓困金，新的關稅支票雖能帶來短期利益，最終可能對一般消費者造成長期傷害。

他表示，增加消費者可支配現金將刺激商品需求，進而推升物價；關稅本身也會推高物價，因為企業會將進口成本轉嫁給消費者。

這一切都可能打亂聯準會持續降息的計畫，若通膨持續高漲，最終可能導致升息。格林指出，長期來看，這將衝擊美國民眾的荷包，隨著商品價格、貸款成本及購屋支出攀升，一次支票所帶來的收益將完全被抵銷。

川普將關稅收入分配給美國民眾的構想，正值消費者經歷多年高通膨後，雖獲得些許喘息，仍為生活成本攀升苦苦掙扎，今年以來從雜貨到租金等各類物價皆持續上漲。川普總統靠著降低物價的承諾，獲得普羅大眾共鳴，在選戰中大舉擊敗對手拜登。

對川普而言，關稅是解決多重問題的萬靈丹。除了償還債務與發放現金外，川普政府更在最高法院正審理全面性關稅的合法性時辯稱，此舉是為美國政府與外國勢力的貿易談判提供籌碼。

格林強調，向數億美國人發放2000元支票，將嚴重削弱川普政府解決債務危機的能力。

歸根究柢，即便川普真的推行此一計畫，仍需獲得嚴重分歧的國會批准；因此，民眾短期甚至永遠別指望能獲得這筆2000元現金入袋。