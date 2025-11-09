5個理由 嬰兒潮世代不再蜂擁入住養老社區

示意圖。Image by Tony Harding from Pixabay

隨著嬰兒潮世代（1946-1964年生）步入空巢期，開發商嗅到商機，開始興建55+社區這類專為活躍年長者設計的居住空間，通常配備高爾夫球場、健身中心，並實施「沒有小孩」（no-kids）政策。數十年來，這些養老社區承諾提供無憂的退休 生活。

然而潮流已經改變，理財網站GO Banking Rate報導，曾被視為理想退休居所的55+社區正逐漸失去魅力，主要原因在於財務壓力。以下是五個因素，讓嬰兒潮世代正重新檢視養老社區的生活模式。

1. 社區成本攀升

房地產 價格普遍上漲，而55+社區所受衝擊尤其大，涵蓋泳池、俱樂部會所及景觀維護等設施的業主協會（HOA）費用，漲幅驚人。加上不斷攀升的房產稅與維修費，每月開銷足以壓垮依靠固定收入的退休人士。

這些社區最初多以「輔助生活的經濟替代方案」為賣點，承諾讓住戶可以「居家安老」；但以現在的費用來看，這項財務優勢正快速消退。

2. 居民年邁 需求隨之增長

數十年前首批遷入55+社區的嬰兒潮世代，如今已步入七、八十歲高齡。隨著年齡增長，醫療需求增加，僅鄰近診所或急診中心已不敷所需。許多人發現自己需要輔助生活、居家護理或專業護理服務，這些不僅難以尋覓，更會耗盡積蓄。

整體壽命的延長，更使醫療支出倍增；即使那些曾期望「在地退休」的年長者，也逐漸意識到若不掏光老本，社區根本無法滿足其長期照護需求。

3. 與家人相隔遙遠

這些社區初建時，許多嬰兒潮世代渴望享受獨立生活，常遷居至佛羅里達或亞利桑納等氣候溫暖的州。然而隨著年齡增長，生活重心轉移，許多人如今渴望與子女孫輩住得近些，而非相隔一趟飛行的距離。

旅行成本攀升且體力負荷增加，成年子女在父母年邁時往往扮演關鍵照護角色。與家人住得近、甚至同住，既能減少照護費用，在情感與經濟上皆較有利。

4. 房屋維修保養開支累積

隨著年齡增長，擁有房屋的負擔也逐漸加重；清理排水溝、修理漏水水龍頭或維護庭園等任務，很快便超出體力範圍。在養老社區中，嚴格的業主協會規定常要求修剪草坪、外觀整潔，代表住戶須聘請園藝師或維修專業人員，否則將面臨罰款。

對固定收入的退休人士而言，這些意外開支可能迅速侵蝕儲蓄；當無法再自行處理房屋維護時，無憂無慮的屋主夢想便可能轉為財務負擔。

5. 轉售需求趨緩

隨著數十年來55+社區不斷增建，市場已趨於飽和。在這些社區出售房屋可能耗時更久且需降價，尤其當年輕買家尚未進入55歲以上族群時。

通膨與利率 使情勢更複雜，同時侵蝕房產價值與退休儲蓄。許多嬰兒潮世代選擇趁如今仍能獲得合理價格時出售房產，而非等到財務面臨壓力時被迫搬遷。