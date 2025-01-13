識破金融騙局新手法 7步驟拒當受害者

示意圖。Image by Pexels from Pixabay

電話響了，是銀行人員警告你的帳戶被盜用；你很聰明，馬上懷疑這是個騙局。但電話那頭的人讀出了你的社安號碼與帳戶資料，只有銀行才會知道，對吧？去年美國約有30萬人有同樣的想法，維吉尼亞州 一名婦女的富國銀行帳戶被匯走70萬元，另一位住洛杉磯的女子在幾分鐘內損失了10萬元。

每日郵報報導，銀行詐騙過去較不普遍，現在任何人都可在暗網花幾塊錢買到騙人的工具，甚至有指南可讓電話號碼看起來像是來自銀行，包括假客服回答所有的問題。

職業騙徒也用社群媒體 ，用來鬆懈他人心防。他們還擅長操弄恐懼、急迫感與信任；當有人說你的帳戶有風險時，大腦就會進入恐慌模式，使人更難嚴謹思考。這些騙徒擅長製造看似可信的情節，例如提及最近的交易或一些精確的個人資訊；他們還會施壓，堅持讓人立即行動以「拯救」錢財。

視訊通話是另一種常用來分散注意力與施壓方法，露出臉孔更容易取信於人；另一個伎倆是，如果他們讓你忙個不停，就更有可能讓人忽略停止的安全警示。一旦遇上這種事，最好就是暫停；在回應之前，花點時間評估情況。以下是以7步驟自保，並認清騙徒常用手法。

很難向銀行討公道

去年，銀行償付詐騙受害者的比率少得可憐。摩根大通補償了2%被鑑定為詐欺的交易，富國銀行則是4%，而美國銀行則償還了24%有詐騙爭議的交易。

聯邦法律規定，銀行只有在特定情況才會補償受害人損失，例如有人竊取手機並進入你的帳戶；但如果是個人簽署電匯表格或同意線上轉帳，卻發現是騙局，那就沒輒了。歹徒也知道這點，這正是他們行騙的方式。

確保個人錢財安全

- 放慢速度：如果來電者稱來自你的銀行或詢問帳戶詳細資料，先掛斷電話，再打電話給銀行。不要用Google搜尋銀行電話號碼，在其官網或銀行卡背面查找。

- 提防轉帳詐騙：切勿因不請自來的電話或電子郵件而透過電匯、加密貨幣或禮物卡匯款，銀行或政府機構絕不會要求個人將資金轉至「安全」帳戶。

- 不要點擊連結： 如果被要求上某個網站、下載某個應用程式或點擊某個連結，這便是釣魚 網站或惡意軟體安裝。

- 使用虛擬電話號碼：幾乎每個人的電話號碼，都難逃被外洩。使用一個與財務有關的虛擬號碼，騙子就不會知道了。

- 經常查看交易記錄：越早發現詐騙活動，解決問題的機會就越大。

- 設定警示：在銀行的應用程式中，開啟超過一定金額或在國外進行的交易警示，以及可疑活動通知，例如嘗試從新的瀏覽器登入帳戶。有些銀行允許個人設定匯款及消費上限。

- 提醒自己與親人：了解騙徒的最新伎倆，以便能識別；與家人和朋友分享這些資訊，尤其是年長親友。

電話與電郵之外的詐騙伎倆

偽造銀行應用程式：偽造熱門銀行的應用程式，並附有逼真的標誌與網頁，讓人下載後會以為這是真實版本；一旦登入，身分驗證資訊便會遭竊取。務必直接從銀行官網或應用程式商店下載，若發現下載量或評論都很少，立刻刪除。

附經認證的假銀行電郵：人工智慧工具可輕易製造出經認證寄件人標誌與簽名的電子郵件，這些郵件甚至可能模仿銀行的官方通訊。如果不確定，請勿點擊；直接登入銀行網站或致電銀行卡背面的電話號碼。

盜用一次性密碼：騙徒會要求分享發送到手機上的合法一次性密碼。記住，銀行不會要求客戶提供這些密碼；如果遇上，代表有人正企圖進入你的帳戶。

社群媒體上的「銀行人員」：騙徒在社群媒體冒充銀行人員，以虛假的客戶服務誘騙受害人，這通常發生在網友發表公開投訴之後。銀行只會以官方管道處理問題，切勿透過社群媒體或直接訊息分享帳戶詳細資料。

QR代碼詐騙：銀行停車場或招牌附近的QR代碼，不代表它們就是真的。掃描隨機QR代碼，就像點擊連結網址一樣危險。