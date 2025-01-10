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川普2.0來臨 金融專家：嬰兒潮世代財務3招應變

編譯徐薏茹／即時報導
Image by pasita wanseng from Pixabay
Image by pasita wanseng from Pixabay

川普即將開啟他的第二個總統任期，預計嬰兒潮世代將面臨重大變化。他勝選的結果表明，數百萬美國人已經對經濟現狀及不斷上漲的價格感到厭倦，然而，川普提議的政策可能會讓人付出更多成本。

根據金融專家的說法，以下是川普上任後可能對嬰兒潮世代造成的影響，以及嬰兒潮世代需要為儲蓄帳戶所做的調整。

財務影響

川普政府期間可能發生經濟轉變，一些專家預測嬰兒潮世代可能受到很大的影響。

財務策劃師、Stock Dork創辦人加西亞(Adam Garcia)表示：「在川普新的總統任期下，可能會帶來減稅、放鬆管制和利率變化等政策。儘管這些稅金政策改革可能有利於富人，但可能對較年長的美國人構成威脅，因為固定收益資產的收益可能隨著通貨膨脹而下降。」

Kasasa執行長克拉吉塞克(Gabe Krajicek)指出，退休計畫和醫療保健也可能被影響，「稅務改革可能影響傳統個人退休金帳戶(IRA)或401(k)退休福利計畫等退休帳戶，可能改變退休用戶可以儲存或有效提領的金額。聯邦醫療保險(Medicare)或其他健保政策改變也可能改變自付費用，這對於管理固定收入的退休人士而言是重要議題。」

退休基金多樣化，流動性優先

克拉吉塞克指出，要在不確定時期保護資金，嬰兒潮世代應該讓退休帳戶、儲蓄和投資多樣化，確保穩定、可靠的收入來源。

他還表示，保有一定的流動資金也很重要，「取得現金以支付預料外的花費很重要，尤其是在醫療費用可能上升時。」

高收益儲蓄帳戶

線上高收益儲蓄帳戶有助於比傳統方法更快的資金成長，因為能賺取複利。一般而言，約4%的年收益率(APY)就算很好的回報。

加西亞表示，川普的政策可能促進經濟成長，導致利率上升，嬰兒潮世代應該轉而利用更高收益的儲蓄帳戶，不僅能賺取更好的投資收益，也能避免通膨。

重新評估應對通膨的應急基金

時代雜誌報導，經濟學者發出警告，川普提出的政策實際上會推高物價，如關稅和大規模驅逐非法移民等政策。如果川普兌現其競選承諾，國人應該重新評估應急儲蓄帳戶，為持續的高物價做好準備。

退休金 川普 儲蓄

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