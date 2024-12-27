儲蓄有益心理健康 還有其他4個好處

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未雨綢繆，確保財務安全，雖是老生常談，卻是明智之舉。雅虎金融網站撰稿人卡洛尼娜（Jennifer Calonia）指出，儲蓄 有諸多好處，雖然不一定顯而易見；以下是在生活預算上，值得擠出錢存起來的五個重要理由。

1. 緊急情況下的救生圈

若一旦失業，還要繼續付房租、帳單與日常開銷，該怎麼辦？即使目前工作看似穩定，這也是需要考慮的重要情況。明尼亞波里斯聯邦儲備銀行的報告指出，近一半美國成年人在失去收入的三個月內無法維持日常開支。

因此，無論是被裁員、因健康問題離職，或是自僱者失去主要客戶，都必須預留一些資金，以便在財務告急下維持生計。儲蓄應急基金有助支付每月基本開銷，在重新站起來前，不致無力付款或背負沈重的利息；此外，還可用來應付可能發生的重大意外，例如醫療帳單或房屋維修等費用。

2. 有助實現遠大目標

儲蓄可有助達成代價不菲的長期目標，例如假設長期計畫是擁有自己的房屋，便需要準備頭期款。根據房地產公司雷德芬（Redfin）的資料，買家平均首付為房價的18.6%；截至2024年6月，金額約為6萬7500元。雖然，要累積五位數存款可能需要時間，但如果現在開始，會更快達到目標。

3. 減少對借貸的依賴

手頭缺少現金時，可能會考慮借錢，但借貸成本高，會讓財務更吃緊。例如以信用卡 或貸款借錢，需付利息與潛在費用，增加支出的總額；以平均22%年利率的信用卡購買1000元物品，若以一年分期付款，將多花123.13元利息。

如果是向朋友或家人借錢，最終可能會使親友關係變得緊張，尤其是如果沒有具體的還款計畫，或未及時償還欠款。儲蓄可減少對借貸的依賴，讓人可以自由地把錢花在任何地方。

4. 有助心理健康

2024年，市場觀察（MarketWatch）網站的一項調查指出，88%受訪者表示他們感受到財務壓力，其中47%認為缺乏儲蓄是主因；擔心如何處理財務危機是個沉重的心理負擔。

儲蓄可為生活提供掌控感，降低因財務壓力而產生的不良習慣（包括拖延重要財務決定或完全忽視理財），進而對心理健康產生正面影響。

5. 為未來的穩定生活做好準備

要在退休 後維持舒適的生活方式，需要在工作期間有適當的規畫與耐心。先為遙不可及的未來儲蓄，或許有些困難，但總有一天，當想退休時，會感激自己多年堅持不懈所增加的存款數字。

退休儲蓄是長期財務穩定的重要部分，將錢存入退休帳戶（無論是雇主贊助的 401(k)、個人退休帳戶或其他稅務優惠帳戶），都能保障未來生活；且越早開始儲蓄和投資，就越容易因複利而達成目標。