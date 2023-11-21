專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

有專家認為，一旦你可以靠房子賺取收入，例如租金，房子才算是你的資產。(Getty Images)

儘管金融專家經常到處宣揚投資房地產 的好處，但有個人並不認同這說法；羅伯特・清崎(Robert Kiyosaki)就曾因表示，一個人居住的房子是一種負債而登上新聞頭條；根據這位備受爭議的個人理財專家的說法，房子不是資產。

為什麼清崎會覺得你的房子不是資產呢？根據他的說法，房子會耗掉你的錢。

「房子沒有把錢放入你口袋，而是以抵押貸款、水電費、稅金、維護費等形式，把錢從你的口袋中掏出來，」清崎在他的富爸爸窮爸爸博客上指出，「那簡單來說就是負債。」

通常資產可以幫你賺錢；由於你的房子每個月都在花你的錢，所以它其實是一種負債；身為房主，你會有像是維護費和地產稅等無法避免的開銷；你同時還得處理從房屋漏水到更換爐灶等各種問題；這些花費必然會緩慢增長並用掉你每個月收入的一大部分。

如果你的房子無法賺入任何現金，那就是負債；清崎表示，一旦你可以開始靠房子賺取收入，房子才可以算是你的資產；如果你想靠房子來賺取退休金 ，那你就必須把買房後會涉及的所有費用算清楚，因為這些都會減少你的收入。

說到投資，市場上策略不勝枚舉，但你的主要住所不該被視為是你的退休金來源；這是因為你無法控制外在市場因素，像是未來房價等。

若有以下條件，投資住房或房地產會是一項很不錯的投資：投資房產出租、進入短期租賃市場或分租住房獲取租金。

在等待房產大幅升值到能出售是一項巨大的投資，清崎認為你該將你的主要住所視為一種負債，直到你能從中賺取收入；若你對自己的資產和負債有更清晰的理解，才能更切實際的計畫退休。