加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

若想活得比美國人平均壽命更長，不妨參考加州 這個小鎮的經驗。每日郵報報導，羅馬琳達（Loma Linda）為全美唯一「藍區」（Blue Zone），居民普遍活到90多歲甚至更長，他們不僅為長壽而健康生活，具虔誠信仰的他們更為崇高的目標而活。

羅馬琳達大學心臟病專家弗雷澤（Gary Fraser）長期研究該社區，他指出，貫穿健康習慣背後「為何而活」的哲學，或許是造就整體健康快樂社區的關鍵。這座擁有約9000名基督徒的南加州陽光小鎮，長期吸引著長壽研究專家，視此地為健康老化的活教材。

在羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，居民平均壽命普遍逾90歲，比全國平均壽命78歲多出十幾年。

除普遍遵循植物性飲食外，信徒亦戒除菸酒，堅持每日步行等規律適度運動，每周並遵守24小時安息日，專注休憩、紓壓及維繫家庭與社區的連結。數十年來，醫師正是建議依循這些行為與習慣來保護心臟、降低慢性病風險並促進心理健康。

1. 植物性飲食

弗雷澤指出，素食是長壽最重要的單一要素。羅馬琳達居民的飲食以蔬菜、豆類、堅果和全穀物為主，肉類極少出現且從未成為餐桌主角。多數人常食用乳製品與雞蛋，而嚴格遵循者則完全採純素飲食。

弗雷澤表示，儘管該教會並未認為素食等行為代表更高道德，但他們確信尊重、善待身體，是對造物主的虔敬表現。

2025年「美國臨床營養學期刊」（AJCN）一項大規模的研究指出，素食者罹患任何癌症的風險較非素食者低12%。此效應在特定癌症類型中尤為顯著，素食者罹患胃癌的風險低45%，結直腸癌風險低21%，淋巴增生性癌症風險則降低25%。

2. 社區與社會支持

弗雷澤指出，與健康飲食同等重要的是共享並強化價值觀的社區所提供的社會支持。全球五大長壽藍區，當地百歲人瑞比率平均為美國的10倍，皆具備強烈的在地社區意識，彼此相互扶持。

在日本沖繩與義大利撒丁尼亞島（Sardinia）等藍區，終生社交圈與日常互動構築起減壓、有益健康的支持網絡；不僅提供情緒穩定性，更能鞏固良好習慣並灌輸持久的人生目標。

在羅馬琳達，教會已融入社區。人們不僅在安息日聚會，更在平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫。每周安息日（周五日落至周六日落）如同全社區的暫停鍵，人們放下工作、關掉螢幕，騰出時間陪伴家人與沉澱思緒。

3. 使命感

藍區的特徵之一是，居民具強烈的個人使命感。羅馬琳達的信徒憑藉深厚的靈性與使命感，擁有更佳心理健康狀態，這對長壽至關重要。

2017年研究發現，更深層的宗教參與，包含積極應對、內在信仰與個人虔誠度，與較低抑鬱、焦慮及負面情緒發生率密切相關。懷抱人生目標能使人更易保持動力，在遭遇阻礙時堅持不懈，並轉化為情緒韌性與希望。

強烈的生存意義感，沖繩稱之為「ikigai」，另一處藍區哥斯大黎加尼科亞（Nicoya）稱之為「plan de vida」，與早逝率降低15%、壽命延長7-8年以及阿茲海默症、關節炎與中風發生率下降密切相關。

4. 志工服務

羅馬琳達大學醫療體系的志工計畫始於1958年，現已擁有逾千名志工。他們每年在該體系50多項計畫中，累計貢獻超過15萬小時的服務。

研究顯示，相較於非志工，志工的死亡風險降低24%，每周僅需兩小時（約每年100小時）的志工服務，便可帶來顯著健康效益。某項研究發現，適度參與志工活動可使心臟病發風險降低46%。

志工服務更是重要的心理健康推進器，當投入志工服務時，注意力便從自身憂慮轉向他人需求。這種視角轉換能降低皮質醇水平、提升情緒狀態，並強化藍區研究者稱為長壽關鍵的「人生目標感」。

5. 戒除菸酒

羅馬琳達居民遠離菸酒這兩大長期健康威脅。對信徒而言，身體被視為聖殿，任何蒙蔽心智或損害重要器官的物質，皆違反對身體的敬重。

戒除吸菸幾乎是杜絕肺癌與慢性阻塞性肺病的首要因素，避免酗酒則能保護肝臟、降低特定癌症風險並減輕心臟負擔。

氣喘常因吸菸與環境毒素誘發或惡化，羅馬琳達居民的罹患率為12%，相較於周邊城市聖貝納迪諾（San Bernardino）的15%明顯較低。