雪後鹽漬不用怕：鞋、地板、車全部輕鬆搞定

世界新聞網馬雯婷／即時報導
冬天的泥雪混合物包含泥土、泥漿、鹽和其他化學物質,容易讓鞋靴變色、刮傷地板,甚至損害地毯纖維。(美聯社)
冬天的泥雪混合物包含泥土、泥漿、鹽和其他化學物質，容易讓鞋靴變色、刮傷地板，甚至損害地毯纖維。（美聯社）

據Real Simple報導，Mary Marlowe Leverette居住在南卡羅來納州，這裡下雪極為罕見。然而，當雪真的來臨時，大家就會動用各種鹽，從夏天冰淇淋攪拌器裡的岩鹽、箱裝食鹽，到浴室旁的硫酸鎂鹽（Epsom Salt）應有盡有。她猜想，大家可能覺得撒鹽比坐等太陽慢慢融雪快 30 分鐘更有成就感；或者，鄰居們想喚起海邊租屋時的那種鹹甜回憶。不管原因為何，鹽會弄得一團糟，如果不及時清理，可能對鞋子、地毯和地板造成永久損害。

無論是Mary這種罕見的冬季撒鹽，還是常見的海灘假期，她都發現了一些有效的方法來去除白色鹽粉漬，並保護車子、鞋子與地板。以下是她分享的實用技巧與步驟。

為什麼冬天會弄得一團糟

冬天的泥雪混合物包含泥土、泥漿、鹽和其他化學物質，容易讓鞋靴變色、刮傷地板，甚至損害地毯纖維。鈉、氯化鈣等礦物沉積如果不及時清理，會對材料造成長期損害和褪色。

幸運的是，鹽漬可以用常見的家用物品清理，但必須及時行動。Mary建議，不要等到整個融雪季結束才處理。以下是她的實用方法，教你清理家中鹽漬與泥雪痕跡。

如何去除靴子與鞋子的鹽漬

正確的清潔方式取決於材質。Mary提供以下步驟，適用於皮革與麂皮鞋靴。

小技巧：鞋子或靴子濕了時，先取出鞋墊單獨晾乾，可加快整體乾燥速度。

皮鞋與皮靴

1.用濕布擦掉可見的泥漿和雪水。

2.在小碗中混合等量白醋與水。

3.用軟布蘸取溶液，輕輕擦拭鹽漬區域；用舊牙刷清潔鞋底與皮革縫隙效果最佳。

4.用乾淨濕布擦拭整雙鞋子以沖洗殘留溶液。

5.用毛巾輕拍鞋面吸乾，放在遠離熱源處自然晾乾；可用紙巾卷或鞋撐保持靴子直立。

6.鞋乾後，使用皮革護理油或保護劑保持皮革柔軟，並確保完全乾燥後再穿。

麂皮鞋與麂皮靴

1.用濕微纖維布擦掉可見雪水，均勻濕潤麂皮以防水痕和污漬。

2.讓鞋子或靴子在遠離熱源處自然乾燥；若無污漬，僅用麂皮刷梳理表面絨毛即可。

3.去除鹽漬：將1杯水與1湯匙蒸餾白醋混合，用布或棉球擦拭鹽漬區域，醋中的乙酸可溶解鹽分。

4.用濕微纖維布均勻濕潤整雙靴子，再自然晾乾。

5.靴子乾後，用麂皮刷清除灰塵與鬆散污垢；必要時可使用商業麂皮清潔劑，靴子乾後用軟毛麂皮刷梳理絨毛。

如何清理地毯、地墊及車內鹽漬

及時清理是關鍵。尼龍或聚烯纖維等合成纖維比羊毛或棉等天然纖維更耐鹽，天然纖維若不及時處理，更容易變色。

•頻繁吸塵。

•用混合溫水2杯、幾滴洗碗精與1/4杯白醋的溶液局部清潔污漬。

即使鋪了塑料地墊，車內地毯仍可能被冬季泥雪損害。她的方法是：

•將等量水與白醋混合，噴灑在地毯上，再用濕吸塵器清理溶液與溶解鹽。

•或等地毯完全乾燥後，再吸塵去除沙子、鹽和泥土。

•如有需要，可用商業地毯去漬劑進行後續處理。

如何清理地板上的泥雪

Mary認為，冬季保持地板清潔的最佳方法之一，是在門口內外放置可清洗的墊子。門口捕捉的泥雪越多，室內就越乾淨。

建議措施：

•頻繁清洗墊子，最好準備第二套，以確保隨時可用。

•進屋前脫掉戶外鞋。

•每一到兩天用溫水加幾滴洗碗精濕拖門口地板，最後用舊毛巾或乾拖把吸乾多餘水分，以防刮痕和鹽漬。

南卡羅來納州

寒冬水管爆裂頻傳…這幾招預防 小動作減少大麻煩

