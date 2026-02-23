先鏟雪還是先撒鹽？人行道除冰 這樣做效果最好

只要掌握「先鏟雪、後撒鹽」的原則，選對工具與材料，並控制用量與時機，你的人行道就能在整個冬季保持乾淨安全，同時也減少對環境與身體的負擔。（歐新社）

當戶外天氣惡劣時，你最不想做的事，大概就是處理車道與人行道上不斷堆積的冰雪。但無論如何，這件事遲早得做，哪怕只是為了出門再買一杯熱可可。

據Real Simple報導，如果你希望今年冬天把鏟雪與撒鹽這件事做到最好，讓台階清爽不打滑，同時盡量避免腰痠背痛，以下就是一份完整指南。

• 為什麼要「先鏟雪，再撒鹽」？

乍看之下，似乎應該先撒鹽，就像清潔爐台時先噴清潔劑，讓產品替你分擔最費力的部分。但事實上，鹽的主要對象是「冰」，而不是「雪」。

若試圖單靠鹽來融化幾英寸厚的積雪，你必須使用大量鹽分，不僅成本高昂，還可能損害人行道表面，以及周圍的花園與草坪。

正確做法是：

先拿起鏟子，如果你夠幸運，還有除雪機，盡可能將積雪清除乾淨。接著再撒鹽，處理殘留的薄冰層，並在融化與再結冰的循環中，防止新的冰層形成。

如果想更積極預防（而且手邊鹽量充足），也可以在降雪前薄薄撒一層鹽於人行道與車道上。這有助於抑制冰層形成，讓後續鏟雪更容易。不過鏟雪時這些鹽可能會一併被鏟走，因此清理完成後仍需補撒。

• 打造最佳除雪效果的小技巧

如果你想讓自家的人行道成為整條街上最乾淨的一段，可以從以下幾點著手：

1.準備齊全工具

鏟子（或除雪機）是主力，但若想真正清理乾淨，還需要：

•破冰鏟（ice chopper）：帶有沉重且鋒利的刀片與長柄，可用來敲碎厚冰。

•掃帚：清掃殘雪、碎冰與多餘鹽粒。

先將厚冰敲碎，不僅能降低滑倒風險，也能讓鹽更充分接觸冰面，提升融冰效率。

2.選擇合適的融冰鹽種類

傳統岩鹽雖然便宜有效，但現在市面上已有較新配方，能在減少對人行道、花園土壤、植物與寵物 腳掌傷害的同時，達到良好融冰效果。當然，價格通常也較高。

常見鹽類包括：

氯化鈉（岩鹽）：最常見、最便宜，但對地面與植栽傷害較大。

氯化鈣：常見為白色顆粒，融冰速度快；大量使用可能損害地面，寵物舔食可能引起皮膚刺激或腸胃不適。

氯化鉀：相對較安全，但在華氏15度（約攝氏 -9°C）以上效果較佳。

氯化鎂：可在更低溫（最低約華氏 -13度，約攝氏 -25°C）下發揮效果，對環境影響較小。

若家中有寵物，或希望顧及鄰居的寵物，建議選擇標示「寵物安全」的產品，以減少對牠們腳掌的刺激。

3.少量且均勻地撒鹽

即便是標榜較安全的產品，仍可能對地面與植栽造成影響。因此應薄薄、均勻地撒開即可。

一般而言，每一段人行道僅需一至兩湯匙的鹽，就足以發揮效果。過量不但浪費，也可能造成後續清理負擔。

4.掌握氣溫與時機

想讓鹽發揮最大功效，應選在氣溫接近華氏32度（約攝氏0°C），並有陽光照射時使用。較溫暖的氣溫與陽光都能加速融冰過程。

5.混合沙子或碎石

沙子本身不會融化冰，但能增加地面摩擦力，降低滑倒風險，這其實才是清除冰層的最終目的。

你可以將沙子與鹽混合成自製配方，或在撒鹽後再鋪上一層沙子。需注意的是，鹽必須直接接觸冰面，才能達到最佳融冰效果。

只要掌握「先鏟雪、後撒鹽」的原則，選對工具與材料，並控制用量與時機，你的人行道就能在整個冬季保持乾淨安全，同時也減少對環境與身體的負擔。