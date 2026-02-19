舒緩肌膚的蘆薈 可能藏有抗阿茲海默症密碼

我的頻道

世界新聞網／輯
蘆薈。Image by joanshannon from Pixabay
蘆薈。Image by joanshannon from Pixabay

蘆薈除了能舒緩肌膚，一項最新研究發現，蘆薈可能藏有對抗阿茲海默症的潛在武器，其中的β-穀固醇（beta-Sitosterol）能抑制會分解大腦中乙醯膽鹼（Acetylcholine）的兩種酵素活性，而乙醯膽鹼的水平降低被認為和記憶衰退及認知功能退化有關，這個結果顯示β-穀固醇做為雙重抑制劑的潛力，對阿茲海默症的治療可能至關重要。

福斯新聞報導，這項研究由卡薩布蘭卡大學（University of Casablanca）進行，並刊登在「當代藥物分析」（Current Pharmaceutical Analysis）期刊上。研究團隊在新聞稿指出，大腦中的乙醯膽鹼協助神經細胞傳遞，但阿茲海默症患者的乙醯膽鹼濃度減少，導致記憶衰退和認知功能退化，而大腦中的膽鹼酯酶（cholinesterase）和丁醯膽鹼酯酶（butyrylcholinesterase）兩種酵素是分解乙醯膽鹼的關鍵角色，抑制這些酵素的藥物有時能幫助留住乙醯膽鹼，改善患者的症狀。

研究主要作者、卡薩布蘭卡大學研究員赫德拉維（Meriem Khedraoui）說，他們的研究發現β-穀固醇有顯著的結合親和力和穩定性，是未來開發藥物的理想候選者。

研究團隊指出，在電腦模擬的過程中，β-穀固醇和兩種酵素結合的強度高於其他任何化合物，顯示β-穀固醇能有效抑制兩種酵素。赫德拉維說，結果顯示β-穀固醇有成為雙重抑制劑的潛力，這在阿茲海默症的治療中很重要。

研究團隊也檢視了β-穀固醇若未來用於藥物中的安全性，結果顯示人體容易吸收，用於治療的劑量也不會產生毒性。研究的另一位作者奇蒂塔（Samir Chtita）說，這項綜合分析顯示這些化合物作為安全有效藥物的潛力。

卡薩布蘭卡大學的研究團隊指出，相關研究仍處早期階段，研究結果也只靠電腦模擬，並未實際測試。

阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）全球科學計畫資深主任韋伯（Christopher Weber）說，蘆薈保健食品通常在藥局可購得，目前也未經實驗證實對阿茲海默症患者或其他造成失智、記憶減退或認知退化疾病的療效，消費者需對任何基於這些研究結果宣稱有療效的聲明保持警覺。

