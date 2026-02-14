我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

家事小妙招！小紅書網友「某某熱心市民」近日上傳一支生活整理影片，分享自己透過數個日常調整，大幅降低家務量，影片主打「不用天天打掃，也能讓家裡看起來一直很乾淨」，短短兩天即吸引大量關注，留言數突破百則，掀起一波省力家務討論。

「某某熱心市民」在影片中強調，關鍵並非增加清潔次數，而是改變生活流程。她分享，浴室只要多準備一雙拖鞋，洗澡後立刻換穿乾拖鞋，洗澡時順手把原本穿的那雙沖洗乾淨，就能避免把水踩得到處都是，也省去清洗地面的麻煩。透過這種輪替方式，拖鞋始終保持清爽，浴室外的地面也更容易維持乾淨。

在垃圾處理上，「某某熱心市民」則採取乾溼分離的方式。她表示，乾垃圾集中放入可替換的小袋或容器，溼垃圾則每天即時丟棄，讓垃圾桶內部幾乎不直接接觸汙物，自然不需要頻繁清洗。洗衣機保養方面，她認為每次使用後不必擦拭，只要保持艙門半開通風晾乾，再搭配每月一次的專用清潔劑深度清潔，就能顧及滾筒與膠圈等容易藏汙的部位。

此外，影片中也提到，家具表面積灰不必反覆擦拭，可利用靜電除塵工具快速吸附；馬桶清潔則善用洗澡前放出的冷水，順勢沖洗內壁即可維持基本潔淨。至於收納原則，「某某熱心市民」主張減少物品本身才是關鍵，例如衣服預留固定位置懸掛「次淨衣」，沙發不堆放抱枕等雜物，床頭櫃只留下每日必需品，空間自然不顯凌亂。

影片曝光後，引來大量網友共鳴，尤其拖鞋分流的做法最受認同，不少人留言表示「一直都是兩雙拖鞋輪著穿」，認為這樣能避免滿屋水印。

世報陪您半世紀

小紅書

上一則

搭郵輪手機少做一動作 回家恐收意外帳單

下一則

美屋主持有房屋時間創新高 導致房價難走低？

延伸閱讀

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔

財不入髒門「留著丟人」 年前大掃除這些窮氣小物直接扔
春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶

春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶
藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好

藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好

「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝

「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
酪梨。Image by sandid from Pixabay

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

2026-02-09 12:36
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租