「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

家事小妙招！小紅書 網友「某某熱心市民」近日上傳一支生活整理影片，分享自己透過數個日常調整，大幅降低家務量，影片主打「不用天天打掃，也能讓家裡看起來一直很乾淨」，短短兩天即吸引大量關注，留言數突破百則，掀起一波省力家務討論。

「某某熱心市民」在影片中強調，關鍵並非增加清潔次數，而是改變生活流程。她分享，浴室只要多準備一雙拖鞋，洗澡後立刻換穿乾拖鞋，洗澡時順手把原本穿的那雙沖洗乾淨，就能避免把水踩得到處都是，也省去清洗地面的麻煩。透過這種輪替方式，拖鞋始終保持清爽，浴室外的地面也更容易維持乾淨。

在垃圾處理上，「某某熱心市民」則採取乾溼分離的方式。她表示，乾垃圾集中放入可替換的小袋或容器，溼垃圾則每天即時丟棄，讓垃圾桶內部幾乎不直接接觸汙物，自然不需要頻繁清洗。洗衣機保養方面，她認為每次使用後不必擦拭，只要保持艙門半開通風晾乾，再搭配每月一次的專用清潔劑深度清潔，就能顧及滾筒與膠圈等容易藏汙的部位。

此外，影片中也提到，家具表面積灰不必反覆擦拭，可利用靜電除塵工具快速吸附；馬桶清潔則善用洗澡前放出的冷水，順勢沖洗內壁即可維持基本潔淨。至於收納原則，「某某熱心市民」主張減少物品本身才是關鍵，例如衣服預留固定位置懸掛「次淨衣」，沙發不堆放抱枕等雜物，床頭櫃只留下每日必需品，空間自然不顯凌亂。

影片曝光後，引來大量網友共鳴，尤其拖鞋分流的做法最受認同，不少人留言表示「一直都是兩雙拖鞋輪著穿」，認為這樣能避免滿屋水印。