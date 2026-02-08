曼達尼也在用免治馬桶 專家說如何正確使用

免治馬桶曾被視為美國家庭中的「怪咖」設備，但隨著更多人追求比衛生紙更衛生且環保的替代方案，或為了應對特定的身體狀況，這類設備正變得越來越普及。美聯社

免治馬桶曾被視為美國家庭中的「怪咖」設備，但隨著更多人追求比衛生紙更衛生且環保的替代方案，或為了應對特定的身體狀況，這類設備正變得越來越普及。

美聯社報導，新冠疫情期間爆發的衛生紙短缺，讓許多消費者開始重新認識免治馬桶，隨著環保意識抬頭、免治設備價格下降以及能整合多項功能的智慧型馬桶問世，「以沖洗取代擦拭」的概念持續獲得更多支持。紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，他希望在曼哈頓18世紀建築、同時也是市長官邸的「瑰西園」(Gracie Mansion)浴室中安裝免治馬桶更讓免治馬桶一度成為全美關注焦點。

醫療專業人士有時會建議患有痔瘡、術後恢復期或因高齡及殘障而行動不便的患者使用免治馬桶，但專家提醒，免治馬桶非人人適用，必須正確使用以防產生其他問題。以下是使用免治馬桶的注意事項。

亨廷頓醫院(Huntington Hospital)結直腸外科醫生里瓦德內拉(David Rivadeneira)建議，使用獨立式或安裝在馬桶上的免治馬桶時，使用者(尤其是女性)最好面向控制面板，以確保沖洗方向是由前向後，避免細菌從肛門轉移至尿道。多數醫生建議使用溫水及低水壓沖洗數分鐘，避免使用高溫。

里瓦德內拉警告，免治馬桶並非內用設備，不可將水射入肛門內，不能取代結腸灌洗或灌腸。沖洗後應以衛生紙或專用棉質毛巾輕輕拍乾，以移除殘留糞便並防止黴菌感染。

加州 聖約瑟夫醫院(Providence St. Joseph Hospital)家醫科醫生帕特爾(Neal H. Patel)也提醒，過度使用可能引起皮膚過敏，應每隔一至兩周以消毒劑清潔噴嘴維持衛生。休士頓的泌尿婦科醫師安托什(Danielle Antosh)指出，部分研究顯示，使用免治馬桶後手部殘留的細菌比使用衛生紙更少，但相關研究仍有限，尚不足以定論。

在健康效益方面，奧蘭多泌尿科醫生埃利斯(George Ellis)指出，衛生紙的質地可能導致發癢，而溫和的水流對皮膚刺激則較小，因此，免治馬桶對於慢性腹瀉、易患尿路感染或患有痔瘡、肛裂的患者有所助益。

不過，免治馬桶也可能「用過頭」，日本部分醫師曾建議，對於因頻繁清洗下半身而出現紅疹或排便控制困難的患者應暫停使用，直到症狀改善為止。英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia)森林學教授蓋布爾(Gary Bull)表示，雖然普遍認同免治馬桶更具永續性，但真正評估一項產品的環境影響，必須計算其製造、使用到報廢過程中的所有碳排與能源消耗。他指出，高階免治設備需用電加熱水溫與座墊，其實也會增加能源使用。