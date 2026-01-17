何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
疲勞或脫水的肌肉本就更易抽筋，而鎂含量不足可能阻礙肌肉完全放鬆，進而引發痙攣或結節。示意圖。（圖／123RF）
儘管真正的鎂缺乏症很少見，但根據國家衛生研究院（NIH）數據，近半數美國人攝取的鎂含量低於建議標準；然而鎂缺乏症往往難以精確診斷，因此掌握一開始出現的徵兆十分重要。

Prevention網站報導，營養師彼得森（Samantha Peterson）指出，鎂是那些較少被注意的礦物質之一，卻在體內默默驅動數百項關鍵生理過程。正因如此，低鎂症狀可能遍及各系統與生理機能。雖然存在疲勞或焦慮等非特定疾病的症狀，但最需警惕的是抽筋、顫動、痙攣或刺痛感。

鎂能調節鈣與鉀這兩種電解質濃度，而這兩者對肌肉與神經健康運作的關鍵。營養保健公司嘉康利（Shaklee）產品與科學總監巴蕾特（Erin Barrett）表示，當鎂含量不足時，神經與肌肉會過度反應，可能導致抽筋，或單純感到肌肉無力、頻繁顫動或異於平常。

彼得森說，缺乏鎂可能引發夜間抽筋（如因小腿抽筋而痛醒），或在活動時（如步行）感到肌肉緊繃難以放鬆。哈佛醫學院研究指出，鎂缺乏亦可能增加運動後抽筋的發生率。疲勞或脫水的肌肉本就更易抽筋，而鎂含量不足可能阻礙肌肉完全放鬆，進而引發痙攣或結節。

巴蕾特指出，在某些情況下，鎂攝取不足可能引發眼球震顫（指眼球不自主、快速且有節律地往返移動），其成因與筋肉刺痛相同。

若懷疑自己鎂攝取不足，只需增加富含鎂的食物攝取量，如南瓜籽、杏仁、深綠色葉菜、糙米和黑豆，便能逐漸改善；但調整飲食前務必諮詢醫師或營養師，有助制定更適合個人的方案。

